Malena Pichot hundió a Maxi López: “Hijo de p...”

Malena Pichot destruyó a Maxi Lopez.

La polémica alrededor de Maxi López sumó un nuevo capítulo luego de que Malena Pichot expresara su repudio público a través de las redes sociales. Fiel a su estilo frontal, la actriz no se guardó nada y apuntó directamente contra el exfutbolista por sus dichos sobre el parto de su hijo con Daniela Christiansson.

Todo comenzó cuando Pichot reposteó en X el mensaje de una usuaria que cuestionaba a López y agregó su propia opinión, sin filtros: “Este pel... me parecía gracioso y ahora me parece tremendo hijo de p...”. La frase se viralizó rápidamente y abrió un fuerte intercambio entre seguidores y detractores.

Lejos de bajar el tono, la actriz profundizó su postura y señaló que este tipo de situaciones no son excepcionales. “Me gustaría poder decir que no puedo creer que haya tipos obligándolas a sus esposas a parir por cesárea cuando a ellos se les canta, pero es muy común, la verdad”, escribió, poniendo el foco en prácticas que, según sostuvo, siguen naturalizándose.

En ese marco, Pichot recordó otro episodio que generó polémica en el pasado y lo trajo a colación como ejemplo: “Never forget a Guillermo Andino cambiándole la fecha del parto a su señora para que coincida con el aniversario del gol de no sé qué ver…”, lanzó, reavivando viejos debates sobre decisiones tomadas desde un lugar de privilegio masculino.

Las polémicas declaraciones de Maxi López que generaron repudio

El exdelantero quedó en el centro de la escena luego de su paso por Cortá por Lozano, donde habló del nacimiento de su hijo Lando. Allí contó que el parto estaba previsto para mediados de diciembre, pero que finalmente se adelantó. “Estaba todo planeado para el 19 o 20 de diciembre. Llego a Suiza, hablo con mi mujer y me dice que cambió todo, no es más programado, es natural”, relató. Sin embargo, explicó que debía regresar a la Argentina por compromisos laborales y que pidió a los médicos que se realizara una cesárea.

“El 31 no quería salir el chico. Le dije al doctor, vamos a hacerlo salir, por favor, que yo tengo que volver a cocinar, si no me van a cocinar acá arriba”, dijo entre risas, en referencia a su participación en MasterChef Celebrity Argentina.