El culebrón sentimental de Wanda Nara sumó un nuevo capítulo este jueves. Tras los fuertes rumores de crisis con el empresario Martín Migueles por una supuesta infidelidad del pasado, la confirmación oficial de la ruptura no llegó vía comunicado ni redes sociales, sino a través de su exmarido, Maxi López.

De visita en el programa Olga, el padre de los tres hijos varones de la mediática relató la secuencia que vivió en las últimas horas y cómo terminó enterándose del fin de la relación. Todo comenzó con una serie de mensajes violentos que recibió mientras estaba en Telefe.

Según contó López ante la sorpresa de Nati Jota, Wanda descargó su bronca con él sin motivo aparente. "Ayer estaba en el house con los chicos y me empiezan a putear por el celular. Y yo dije: ‘¿Qué pasó?’. Empecé a ver reproche tras reproche", detalló sobre el ataque de furia de la conductora de MasterChef Celebrity.

Para intentar entender qué pasaba, Maxi López aprovechó un corte de grabación y fue a buscarla personalmente. Fue ahí donde ella le dio luz verde para dar la noticia: "Fui a hacerla bajar un cambio... Ella me autorizó a contarlo y me dijo: ‘No digas más esto porque no estoy más’".

Contención y cambio de humor

Consultado sobre si la separación es definitiva, Maxi fue categórico: "Sí, básicamente". Lejos de echar leña al fuego sobre los motivos, el exfutbolista contó que adoptó una postura de contención. "En los porqués no me metí, sino que hablamos de otros temas para distraerla y cambiarle el humor. Le cambiamos un poco la onda y se le pasó", explicó.