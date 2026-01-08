Por qué Joan Manuel Serrat se retiró de los escenarios: qué dijo el cantante

Joan Manuel Serrat en la actualidad.

Joan Manuel Serrat es un gran símbolo de la música española. Un hombre que marcó su huella producto de sus letras profundas y reflexivas, que abordan todo tipo de temas, que son acompañadas por grandes melodías. Ello le permitió ser reconocido a nivel mundial por sus obras y trascender todo tipo de fronteras durante muchas décadas.

Intérprete de canciones como La mujer que yo quiero, De vez en cuando la vida, No hago otra cosa que... y Aquellas pequeñas cosas, supo dejar una marca muy importante. Y también supo lo que es el exilio en la época del dictador Franco, por lo que pasó un momento de su vida en México. Una leyenda que en 2022 decidió decirle adiós a los conciertos.

Por qué Joan Manuel Serrat se retiró

El artista decidió ponerle una pausa a su carrera en 2022. Una determinación que tomó convencido de lo que hacía, después de reflexionar sobre la edad y el paso de la pandemia. "Es una decisión guiada más por el sentimiento que por la razón. Empezó con el Covid que nos alejó de los escenarios. Fueron dos años largos, duros, con grandes pérdidas, y con mucho tiempo de reflexión", destacó el compositor.

Al respecto, el músico puntualizó: "Yo pensaba que todo es muy frágil, somos muy frágiles, entonces pensé que antes de que me retire el tiempo, una pandemia o los espectadores, bueno... mejor me retiro solo, pero de los escenarios, no de la música ni de escribir. Retirarme a los 79 años no está mal, es una buena edad y creo que es una buena elección".

Serrat y la guitarra, compañeras inseparables.

Después de presentarse en los escenarios de Iberoamérica y de las principales ciudades de España, ofreció su último concierto el 23 de diciembre de 2022 en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Su presentación termina con Una guitarra, la canción con la que empezó su carrera. Un cierre emocionante y conectado con el público que siempre lo acompañó.

El recuerdo de sus inicios y su primera guitarra

Serrat habló del significado que tuvo para él la primera guitarra comprada con esfuerzo por su padre, a la que recordó como “un regalo maravilloso de un hombre que no sabía a dónde iba a conducirme todo eso”, en una entrevista con Telefe. “Haciendo canciones yo he podido explicarme, comunicarme con los demás, he podido desarrollar un oficio, que me ha permitido viajar y reconocer que la homogeneidad de la especie humana es muy grande, he aprendido que todos sangramos por las mismas heridas y la sangre es del mismo color”, expresó el catalán,.

Durante 2025, Serrat recibió la Medalla de Oro de la Generalitat de Cataluña y fue distinguido en Guadalajara, México, donde fue nombrado doctor honoris causa y recibió las llaves de la ciudad. Estos homenajes coincidieron con su cumpleaños número 82, celebrado el pasado 27 de diciembre. "Me encuentro bien. Tengo una salud, si no entramos en detalles, muy aceptable", dijo Serrat, para tranquilidad de sus fans.