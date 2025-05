Juicio por la muerte de Maradona: este martes declara su hija Gianinna

Este martes, la hija de 'Pelusa' se presentará a dar declaración en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

Gianinna Maradona, una de las hijas de Diego Armando Maradona, declarará mañana en el juicio oral por la muerte del célebre futbolista. Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda (su ex mujer) y Dieguito Fernando (heredero del astro futbolístico, informó a la agencia Noticias Argentinas que la hermana menor de Dalma fue citada para las 10:30 horas en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. "Es probable que preste testimonio durante cuatro horas. Va a ser la única que declare. Esperemos que cuente lo que vivió", consignó el letrado.

Se trata de la tercera hija del "Diez" que comparecerá ante los jueces Maximiliano Savarino, Julieta Makintach y Verónica Di Tomasso, luego de las declaraciones de Dalma y Jana Maradona. Además, durante su testimonial se exhibirá el audio completo de la reunión en la Clínica Olivos, donde se decidió que el campeón del mundo en México 1986 sea trasladado a la vivienda del barrio cerrado San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre.

El neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, el enfermero Ricardo Omar Almirón, el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni, y la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, se encuentran acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, un ilícito que prevé una pena que va de ocho a 25 años de cárcel. Por su parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio por jurados populares.

La declaración de la psiquiatra Agustina Cosachov: "No se cumplieron"

"Hasta hoy no sé de que murió Maradona", reconoció la médica ante la pregunta de uno de los magistrados. En este contexto, resaltó que "el último día que lo vio con vida a Diego fue el 18 de noviembre", una semana antes de su deceso, y "no le recetó ningún medicamento por el edema" porque "no sabía".

La mujer admitió haber pedido la internación domiciliaria para el paciente el 4 de noviembre de 2020 y que firmó ese certificado, pero lo solicitó con ciertas condiciones que "no se cumplieron". Y apuntó contra Forlini por prohibirle contactarse con los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid. Asimismo, sostuvo que "confió en el equipo médico" que estaba a cargo de la salud de Diego, pero "no hicieron nada".

Cosachov y Luque son dos de los imputados más complicados en la causa.

Juicio por la muerte de Maradona: el último parte médico contradice a la autopsia

El pasado martes se dio a conocer, en una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, que el último reporte médico realizado por los imputados, a las 8 de la mañana del fatídico 25 de noviembre del 2020, contradijo a la autopsia realizada por los peritos forenses luego del fallecimiento. Luego de que los expertos aseguraran que el Diez agonizó por varias horas en su habitación; cuatro horas antes, sus médicos ni siquiera lo alertaban.

Pocos minutos después de las 8 de la mañana, según se observa en los chats entre sus doctores, el enfermero Ricardo Almirón -uno de los principales imputados, junto a Leopoldo Luque y Agustina Cosachov- fue el encargado de enviar el último parte médico al grupo de WhatsApp. Según lo revelado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, en ningún momento notó los padecimientos de Diego o algún signo de alerta como señalaron los testigos que vieron el cuerpo.