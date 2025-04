Muerte de Diego Maradona: jornada de testimonios clave en el juicio

Sigue el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Este jueves continúa el juicio por la muerte de Diego Maradona, en lo que será la octava audiencia del proceso penal frente al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro. Luego de detalles clínicos de la autopsia, los estudios complementarios, histopatológicos y toxicológicos, se esperan testimonios clave sobre el día a día del histórico futbolista. En primer lugar, declararán sus tres hermanas, Claudia, Ana y Rita Maradona mientras que por la tarde, hará lo propio su ex pareja y madre de su hijo menor, Verónica Ojeda Así lo solicitaron los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren en la jornada anterior, el pasado martes.

Mario Baudry, abogado de Ojeda, adelantó lo que sucederá esta tarde cuando su representada declare ante el Tribunal de San Isidro. "Lo veía muy hinchado, muy sucio. Ella hizo lo que creyó que había que hacer. Estaba totalmente abandonado, hoy Verónica contará eso. Hasta que ella no declare, no va a hablar. Después de eso, seguramente les contará lo que vivió", dijo el letrado ante la prensa. Cabe remarcar que el testimonio de Ojeda será importante ya que era una de las personas que habitualmente visitaba al Diez durante su internación en el barrio de San Andrés, partido de Tigre: la nacida en Fiorito se acercaba al domicilio para que su hijo, Dieguito Fernando, visitara a su papá meses antes de su fallecimiento.

Baudry sostuvo que, en los primeros días de internación, Ojeda "se lo quería llevar a la clínica Abril, donde estuvo internado previamente por un episodio similar, que era lo que recomendaba (Alfredo) Cahe", el histórico médico personal de Diego fallecido el 14 de septiembre del año pasado. "Verónica estuvo con él, ese mes, durante la internación. Diego salió y se fue con un enfermero y un acompañante terapéutico, estuvieron 20 días más viviendo con ellos. Ella tenía experiencia en estos casos, sabía cómo estaba y lo veía muy mal. Hizo lo que podía, no lo dejaban entrar". Y añadió: "Swiss Medical contrató al Dr. Pedro Di Spagna (NdR: médico clínico imputado en la causa, parte del cuerpo médico del Club Atlético Huracán, el único que asiste a cada una de las audiencias), que fue en dos oportunidades a la casa de Tigre. Verónica no lo conoce, como para que se den una idea. Nunca la llamó para consultarle nada, ni siquiera para pedirle los antecedentes de Diego. Tampoco a Cahe".

Ojeda junto a su abogado, Mario Baudry.

Más allá de lo dispuesto por el abogado de Ojeda, el médico del "Globo" de Parque Patricios asegura que sólo vio a Diego Maradona una vez: fue el 11 de noviembre del 2020, cuando lo llamaron para una interconsulta durante la internación domiciliaria en Tigre. En esa oportunidad, fuentes de la causa sostienen que revisó a Maradona por vómitos, que podía aumentar la presión intercraneal -a causa de su alimentación- y aconsejó un cambio en su dieta. El 18 del mismo mes, a pocos días de su muerte, retornó al domicilio con una nutricionista pero el Diez no quiso verlo. Si bien intentó regresar al día siguiente, no podía ingresar al lugar sin autorización ya que se trata de un barrio privado.

"A mí me cagaron la vida. Obviamente ni lo vi venir, yo no era parte de su grupo de médicos", dijo a Infobae. Mientras que su abogada, la defensora oficial María Julia Marcelli, aseguró que "cayó en la volteada" de los presuntos culpables de la muerte de Diego.

En las primeras horas de la jornada, las primeras en declarar son las hermanas del exfutbolista. "Espero que cuenten la verdad. Los Maradona son todos hipertensos, lo de Diego no era novedad para nadie. Ellas ya lo dijeron en sus declaraciones. Me parece que lo vieron un solo día, cuando fueron a la clínica, el día que no la dejaban entrar a Verónica en la Clínica Olivos", marcó y aseguró que Ojeda "no opina" sobre las diferencias familiares que son públicas.

Ojeda junto a Diego Maradona y Dieguito Fernando.

"El día 10 y 11 de noviembre, Diego la llama a Verónica para preguntarle por qué no le había llevado a Dieguito y ella le dijo que no la dejaban ingresar a la clínica. Hoy se verá el teléfono de Diego, y todas esas llamadas fueron borradas- Alguien las borró. Había una de 14 minutos, que habló con su hijo y al día siguiente, la llamó para avisarle que dejaba la clínica y que lleve al nene a la casa", apuntó.

Noticia en desarrollo...