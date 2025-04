Sin drogas ni alcohol en sangre y varios órganos de Diego Maradona afectados: los nuevos datos de su muerte, uno por uno

Jornada clave para el juicio por la muerte de Maradona: darán detalles de la autopsia.

En una nueva jornada clave del juicio por la muerte de Diego Maradona, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro escuchó los testimonios de cuatro peritos, dos que hicieron estudios complementarios y dos que realizaron estudios histopatológicos a los restos. Según indicaron los testimonios, brindados en la séptima jornada del proceso, no se detectaron drogas ni alcohol en sangre en los análisis mientras que diversos órganos se encontraban fuertemente afectados.

Por su parte, en las últimas horas, el juez de Garantías Esteban Rossignoli -titular del Juzgado N° 4 de la misma jurisdicción- ordenó la liberación del ex custodio Julio Coria, detenido desde la semana pasada por falso testimonio debido a que no posee condenas previas, tiene un domicilio fijo y no hay riesgo de fuga.

El primero en declarar fue Ezequiel Ventosi, uno de los dos peritos toxicológicos de la policía científica que trabajó en el cuerpo del exfutbolista tras su muerte, el 25 de noviembre del 2020. Fue este quien dijo que se descartó la presencia de alcohol y drogas; aunque sí destacó que el examen dio positivo en diversos medicamentos, remarcando que no era recomendable que muchos de ellos se administren simultáneamente. En el expediente figuran: venlafaxina (antidepresivo), quetiapina (antipsicótico utilizado para tratar desórdenes bipolares), levetiracetam (empleado en convulsiones), naltrexona (tratamiento por abstinencia de sustancias), metoclopramida (para aliviar náuseas y vómitos) y ranitidina (para reducir de ácido del estómago).

Por otro lado, también dio su testimonio la perito Silvana de Piero, encargada de la pericia histopatológica -rama de la patología que estudia tejidos y células enfermas- durante la autopsia del Diez. En primer lugar, la experta señaló que Diego tenía "signos de cirrosis" -cicatrices en el hígado y daños que no permiten que este funcione normalmente, a causa de hepatitis o consumo crónico de alcohol-; que estaba "alterada" la función del riñón y que, además, su corazón "tenía edemas en sus fibras, por falta de sangre y oxígeno".

Entre los especialistas declaró Alejandro Vega -médico tanatólogo y especialista en medicina legal-, que trabajaba junto al cuerpo médico de San Martín al momento de hacer la obducción. Según indicó, al igual que de Piero, el corazón poseía signos de de isquemia -condición médica que se da a partir de la falta de flujo sanguíneo y oxígeno- y tenía "un tamaño fuera de lo normal", tal como se dijo semanas después del fallecimiento. A su vez, corroboró la cirrosis "en estadío avanzado" y el riñón "con daño de larga data", señalados por su colega.

Cosachov (psiquiatra) y Luque (clínico), los principales apuntados por la muerte de Diego.

Durante su exposición, el doctor Vega señaló que había varios órganos afectados y dañados en Maradona mientras que, en relación a la imagen que se hizo viral durante la primera audiencia, remarcó que "tenía un aumento monstruoso de la cavidad abdominal".

Tras ello, se dio fin a la séptima audiencia de este martes. El TOC N° 3 dispuso, por otra parte, que las hermanas de Diego Maradona -Claudia, Rita y Ana- y su expareja Verónica Ojeda, brinden testimonio el próximo jueves 3 de abril en lo que será el octavo encuentro. Mientras que, de común acuerdo entre todas las partes (querellas, fiscalía y defensas), se acordó desestimar a un total de 18 testigos que poseía la causa. "Eran todos testigos de actas, en función de lo manifestado por los profesionales de la medicina, está bien reducir la cantidad", señaló Fernando Burlando.

Burlando habló tras la audiencia: "La agonía fue muy larga"

Luego de un nueva audiencia, clave para entender cómo murió y el estado de Diego Maradona aquel 25 de noviembre del 2020, el abogado de sus hijas, Fernando Burlando, dialogó con la prensa y aseguró: "No tengo duda, la agonía fue muy larga. Los toxicólogos respaldan eso, el Dr. Vega fue muy figurativo cuando dijo que el abdomen era de un volumen 'monstruoso'. Quisimos marcar que era un cuadro fácilmente visible, no para alguien que entiende de medicina, sino para cualquiera".

En esa línea, el letrado que representa a Dalma y Giannina señaló que los médicos imputados "no percibieron el estado general de Diego, lo que dañaron fue su salud al no atenderlo" y que esto tiene conexión con la razón de fallecimiento que se brindó en primer lugar, de muerte súbita. "Yo no veo contradicciones entre ambos puntos, van a tener que aclarar algunas circunstancias y puntos de la autopsia. Si no lo hacen, veremos cuáles son las consecuencias", marcó.

Por otro lado, en relación a la declaración de las hermanas y Ojeda, Burlando sostuvo la importancia de todos los testimonios de familiares cercanos debido a los antecedentes para conocer "lo que era la vida, el estado y la situación de Diego" y también del entorno, "de cómo se llegó a donde se llegó; de cómo llegaron Luque, Cosachov y Díaz, al entorno que termina con su vida". Y agregó: "Limitaban los ingresos de las personas que más querían a Diego, apoya la postura nuestra de que fue cercado y encarcelado en la muerte". Restan declarar muchos testigos, profesionales de la medicina y las hijas, Dalma y Giannina, que no lo harán hasta después de una semana y media, según indicó el abogado.

"Después de lo que escuchamos de los médicos, de las declaraciones hasta ahora, creo que prácticamente es una sentencia condenatoria. No creo que haya mucho más por hablar respecto de la responsabilidad de toda esta gente. Todos se ocuparon de dañar a Diego Armando Maradona, sin discriminar la jerarquía o el desempeño que cumplían. Todos tenían responsabilidad", sentenció el abogado.