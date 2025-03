"No estaba en una cama hospitalaria, era un somier común y no había desfibrilador", expresó el primer efectivo en declarar ante el Tribunal de San Isidro en el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La tercera jornada del proceso judicial está atravesado de testimoniales claves de cuatro testigos: los policías que llegaron a la casa del Diez, en el barrio San Andrés, tras su fallecimiento.

El primero en declarar ante el TOC N° 3 fue Lucas Rodrigo Borge -jefe de la departamental de Tigre en aquel momento-, quien detalló cómo y por dónde ingresó al lugar. Según su relato, recibió el llamado sobre que Diego se había descompensado cerca de las 13 del 25 de noviembre del 2020 y minutos más tarde, le comunicaron que había fallecido. "Cuando yo llegue, cerca de las 14, ya no había nadie adentro de la casa. Cuando llegó Farías, empezó a hacer retirar a las personas que estaban -familiares, personal médico y de limpieza- y los identificó. Quedaron en el parque. El dormitorio ya estaba preservado", explicó.

"En la pieza, personal de la fiscalía y de la Policía Científica hizo grabaciones. Yo vi desde la puerta de la habitación. Llegué a verlo a Maradona acostado, vi que estaba fallecido y vi cuando lo destaparon, estaba con una sábana blanca como si estuviese durmiendo", manifestó el policía sobre los primeros recuerdos de aquella tarde. "Lo único que recuerdo era que tenía la panza muy hinchada, una remera negra puesta y un short de Gimnasia (NdR: imagen que coincide con la brindada por el fiscal Ferrari en la primera audiencia)".

En esa línea, ante la consulta del abogado Fernando Burlando -representante de las hijas del Diez, Dalma y Giannina-, Borge aseguró que se encontraba recostado en una cama "común y corriente" y que además, a pesar de su estado de salud, "no había desfibrilador" para prevenir una situación como la arritmia ventricular que terminó con su vida. Borge también explicó que, al llegar, "las hermanas estaban por un lado; Claudia Villafañe y sus hijas por otro y en otro lugar, la psiquiatra (Agustina Cosachov) con la enfermera (Dahiana Madrid)".

Asimismo también declaró Javier Leonardo Mendoza -jefe de la comisaría 4ta de Benavídez en aquel momento-, encargado del operativo policial montado en el barrio San Andrés para evitar que ingresen a la vivienda y sacaran fotografías al cuerpo ya sin vida de Maradona. "El comisario Farías me llama y me avisa que Maradona no reaccionaba, que estaba descompensado. Yo estaba solo, me dirijo al lugar de los hechos. Recorrí uno 600 metros hasta llegar. En el barrio ya estaban todos afuera de la casa, se habían enterado de lo que había pasado", explicó. Mientras que remarcó que nunca ingresó al domicilio y sólo se encargó del operativo en el exterior.

Noticia en desarrollo...