Dalma Maradona habló en la previa al inicio del juicio por la muerte de Diego y aseguró a la prensa que "para defender a mi papá y que tenga justicia, voy a ir hasta lo último".

"Todo el mundo sabe quién está del otro lado, yo lo dije: ellos tienen mucha plata que nosotros no tenemos, que no bancamos. Cada uno se maneja como quiere.... Yo, lo que ves, es lo que soy, no hay otra cosa. Te puede gustar o no, pero es esto. Para defender a mi papá y que tenga justicia, voy a ir hasta lo último. Y si ellos caen en el medio, yo no estoy inventando nada", dijo a LAM.