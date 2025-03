Verónica Ojeda increpó a la psiquiatra imputada Agustina Cosachov por la muerte de Diego Maradona

El cruce entre Verónica Ojeda y la psiquiatra imputada Cosachov: "Asesina".

Este martes 11 de marzo por la mañana comenzó el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, en el cual hay siete personas imputadas por el presunto delito de homicidio simple con dolo eventual. Los tres principales apuntados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz; también se sientan en el banquillo de los acusados el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y la médica coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini. En la previa, se vivió un tenso cruce entre una de las acusadas y Verónica Ojeda, expareja del futbolista.

Al ingresar a los Tribunales de San Isidro, ambas se cruzaron en las escaleras del edificio, rumbo a la sala del primer piso donde se desarrolló la primera audiencia. "¡Asesina, vení a dar la cara!, fueron las palabras de Ojeda hacia Cosachov. Mario Baudry, su actual pareja, debió separarla para evitar que la confrontación pase a mayores.

En la calle, un grupo de "maradoneanos" se reunió en la entrada de los Tribunales ubicados en Ituzaingó 340 y realizó cánticos contra los acusados y en recuerdo de 'Pelusa'. "El que no quiere a Maradona no quiere a su mamá" y "Matías Morla, la p... que te parió" fueron algunas de las frases que resonaron, al tiempo que un grupo de fotógrafos y cronistas se agruparon en la entrada para el inicio de la audiencia. "Asesina, no nos vamos a olvidar de vos", le gritaron también a Cosachov, quien no realizó declaraciones.

De qué se acusa a Agustina Cosachov, la psiquiatra imputada por la muerte de Diego Maradona

La psiquiatra está imputada por haber falsificado presuntamente un certificado médico de una visita que nunca realizó. La profesional indicaba a los enfermeros qué dosis y qué medicamentos debían proveerle al exfutbolista campeón del mundo en México 1986.

Cosachov alegó no estar vinculada con la muerte de Maradona: "Niego categóricamente que mi accionar tenga relación con el penoso óbito del paciente", sentenció en un descargo.

En esa línea, la Fiscalía sostiene que Cosachov, de 40 años, no reguló la ingesta de la medicación de forma personal y aseguró a los hijos de Maradona y familia que lo que ocurría era consecuencia de "la espontánea decisión del paciente".

El abogado de Cosachov sostuvo que la medicación indicada "no provocó alteraciones cardíacas"

El abogado de Cosachov remarcó que la medicación indicada y administrada en la casa del Tigre "era la misma medicación que le daban en la Clínica Olivos y la misma que le daban en el Sanatorio Ipensa". Mientras que aseguró que pedirán la absolución "libre de culpa y cargo".

"Si esa medicación hubiese provocado alguna alteración cardiológica, la hubiese provocado anteriormente. Y si esa medicación hubiese requerido controles específicos, los hubieran indicado en Ipensa y Olivos. ¿Y saben qué? No los indicaron. Cuando el director de la Clínica Olivos prestó testimonial en la fiscalía, dijo que lo tuvieron conectado a un monitor multiparamétrico durante 7 días y no teníamos sospechas de que ese corazón fuera a fallar", advirtió.

Más allá de los dichos, quiso señalar hechos. "Cuando se fue de la Clínica Olivos no se fue ni con indicación de medicación para el corazón, porque funcionaba bien su corazón. Esto no es negar los problemas que tenía Maradona en el pasado, sería deshonesto e irresponsable", señaló el abogado. Y sentención: "La medicación que tomó Maradona, indicada por la Dra. Cosachov, no le provocó ninguna alteración cardíaca".