Chau Brian: la drástica decisión que tomó Gran Hermano con el participante.

La casa de Gran Hermano no está pasando su mejor momento: luego de la salida de Giuliano, los grupos quedaron muy divididos y las enemistades son cada vez más fuertes. En medio de esta situación, todas las miradas quedaron puestas sobre Brian, uno de los participantes más queridos, quien cometió un grave error y la producción tomó una drástica decisión sobre él.

Durante la noche de este lunes 27 de enero, Luciana, la pareja de Brian, ingresó a la casa en el marco del "congelados" para pedirle casamiento. Sin embargo, lo que debería haber sido una noche emotiva, terminó en una desafortunada situación: Brian se movió y habló, y por incumplir estas reglas, la producción tomó una drástica decisión con respecto al futuro del participante en la casa.

La consiga del congelados es que los participantes reciban la visita de sus seres queridos, pero mientras están ahí no pueden moverse ni hablar. Sin embargo, apenas vio a su pareja caminando por el pasillo, Brian no pudo contenerse y se largó a llorar, se movió y le empezó a hablar; pese a la insistencia de Luciana en que dejara de incumplir las normas, el participante no pudo contenerse.

Ante esto, tan solo unos minutos después, la voz de Gran Hermano le anunció a Brian su sanción: durante este semana no podrá participar de la prueba del líder y a partir de ahora, y hasta que quede eliminado, estará constantemente nominado. El participante aceptó su error y le pidió disculpas a la producción por su actitud.

Petrona se pudrió de Ulises y lo humilló adelante de todos, ¿qué pasó en Gran Hermano?

Petrona es una de las participantes más queridas por el público de Gran Hermano. Por su parte, Ulises logró generar la aprobación del público por su manera frontal y directa al momento de expresarse sin importar las consecuencias. Sin embargo, para la tucumana, el cordobés es un "careta". Al menos, eso expresó en el juego Te elijo o no te elijo que jugaron en el reality de Telefe durante la tarde del jueves. Video.

El juego Te elijo o no te elijo consistió en tomar una frase al azar de una caja, y en base a eso elegir o no a un participante para hacerlo cargo de la misma. En este caso, la premisa que tomó Petrona fue la siguiente: "Para que se te caiga la careta". Sin dudarlo, llamó a Ulises.

"Te elijo para que mostrés algo real de tu vida. Porque todo lo que hacés es de actor, y eso para mí es de careta", sentenció Petrona. El motivo de su enojo fue el voto que el cordobés le dio en la gala de nominación del pasado miércoles, en donde él expresó que la tucumana es como su "madre" y de igual modo la nominó.

Al haber sido una nominación cara a cara, Petrona pudo saber que Ulises la votó para que se vaya de la casa. Según el cordobés, lo hizo porque sabía que ella no conseguiría las nominaciones suficientes para ingresar a la placa final. Efectivamente, eso terminó pasando: Petrona no fue nominada al final de la jornada.