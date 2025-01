Gran Hermano: quién quedó en placa este miércoles 22 de enero y cómo votaron los participantes.

A poco más de un mes de haber iniciado la competencia, la casa de Gran Hermano ya perdió varios participantes. Luego algunas galas de eliminación dobles, salidas por elección propia o incluso eliminaciones por placa positiva, los participantes fueron convocados una vez más al confesionario para emitir sus votos y conformar una vez más la placa de nominados.

El ganador de la prueba del líder fue Santiago, el participante uruguayo que hace varias semanas queda nominado y logra salir airoso de la nominación, consolidándose como uno de los concursantes más queridos de la competencia. Por este motivo, contaba con inmunidad y el poder de fulminar a dos participantes.

De este modo, la jornada de miércoles empezó con Giuliano y Juan Pablo en placa. Además, el uruguayo también inhibió al correntino de participar de la prueba del líder la próxima semana, dejando en claro su objetivo de eliminarlos a ambos. En este panorama, el resto de participantes fueron a votar al confesionario y explicaron los motivos de su decisión.

Uno a uno, cómo votaron los participantes de Gran Hermano

Chiara: le dio dos votos a Brian y uno a Lourdes.

le dio dos votos a Brian y uno a Lourdes. Sandra : le dio dos votos a Sofía y uno a Katia.

: le dio dos votos a Sofía y uno a Katia. Luciana : le dio dos votos a Brian y uno a Chiara.

: le dio dos votos a Brian y uno a Chiara. Santiago : le dio dos votos a Brian y uno a Sofía.

: le dio dos votos a Brian y uno a Sofía. Luz : le dio dos votos a Claudio y uno a Sofía.

: le dio dos votos a Claudio y uno a Sofía. Petrona : le dio dos votos a Ulises y uno a Katia.

: le dio dos votos a Ulises y uno a Katia. Claudio: le dio dos votos a Katia y uno a Ulises.

"No puedo": el drama de una exfigura de Gran Hermano por una enfermedad

Gran Hermano es uno de los realities que volvieron a la pantalla de la televisión argentina en los últimos años con buenas mediciones de rating y con icónicos participantes que mantuvieron su fama tras sus salidas. En ese contexto, una famosa exconcursante es noticia por un problema de salud que atravesó y del que aún tiene secuelas.

La celebridad fue cuestionada por sus seguidores de redes, quienes apuntaron que se veía demasiado delgada en una reciente publicación. Para llevar tranquilidad da sus fans, la influencer dio a conocer los motivos de su descenso de peso y dejó en claro que no tiene nada grave en relación a su salud.

"Simplemente bajé de peso, mi índice de masa corporal está perfecto. No pasó nada extra para eso. Simplemente estoy más delgada pero saludable", soltó Catalina Gorostidi en diálogo con el medio Primicias Ya. Y agregó: "Yo no puedo entrenar por la enfermedad que tuve hace unos meses que es rabdomiolisis", en alusión a la necrosis muscular que padeció. "Simplemente bajé de peso comiendo mejor y más sano. Quizás parece brusco el cambio pero mi IMC -índice de masa muscular- está perfecto para mi altura. Yo soy muy bajita, mido 1.57 metros y estoy pesando 54 kilos. O sea no estoy baja en peso", cerró la ex de Joel Ojeda.