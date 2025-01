"Dólares": se conocieron detalles de la denuncia de La China Suárez a Yanina Latorre

La China Suárez tomó acciones judiciales contra Yanina Latorre.

Yanina Latorre está involucrada en el escándalo entre La China Suárez y Yanina Latorre desde su inicio, ya que siempre dio información al respecto en público. En ese contexto, la actriz tomó acciones legales por la publicación de un mensaje suyo a la botinera y se conocieron detalles al respecto.

Hace días, la panelista compartió en sus historias de Instagram el fuerte mensaje que Suárez le envió enojada a Nara por un episodio con su hija Rufina, lo que terminó de hartar a la protagonista de tiras como Casi Ángeles y Argentina, Tierra de Amor y Venganza. En el documento judicial al que accedió el medio La Nación, se pudo ver que Latorre podría tener que abonar millones si cuenta intimidades de los hijos de La China.

"Ordenar a la Sra. Yanina Arruza que se abstenga de nombrar, aludir o exhibir de cualquier manera la identidad e intimidad a través de declaraciones o publicaciones mediante cualquier medio en desmedro de los intereses superiores de los niños Magnolia y Amancio Vicuña, imponiendo una multa de $2.000.000 en cada ocasión que se incumpla la medida", reza el documento. Al mismo tiempo, Ángel de Brito se refirió a la denuncia que la actriz hizo en la Justicia contra Yanina: "Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Defensora de Menores e Incapaces de Cámara y al encontrarse "prima facie" reunidos los requisitos para otorgar la tutela judicial inhibitoria, en el especial caso de autos, es que corresponde revocar la resolución recurrida con los alcances indicados".

La cifra millonaria que Wanda Nara le pide a Yanina Latorre

"Me pide 10 millones de pesos, me quiere ejecutar la multa. Por haber dado información, hablado del tema. Voy a explicar lo siguiente: yo doy información de los temas que ella sube. Ella sube chats y borra, ella sube foto de las hijas y borra. Ella cuenta todo y borra", comentó Latorre en su programa de El Observador. Y sumó: "Ella me quiere callar a mí de alguna manera, cobrarme diez palos que no te los voy a pagar… porque no a lugar los diez palos, porque solo hablé de todo lo que ellos hacen".

La China Suárez.

El mal momento de Yanina Latorre en la calle

"Estoy cansada. Hoy me acosté muy tarde, pero muy tarde. ¿Les cuento algo? Anoche me siguieron de nuevo. Fue feo. Hay algo que no está bien. Vino la Policía, todo", contó Latorre en su ciclo radial en El Observador. Y sumó: "Ahora pedí las cámaras de seguridad en casa... No me di cuenta de que me estaba siguiendo porque venía hablando por teléfono con una amiga y cuando bajé (de la autopista) veía un auto muy chupado pero bueno, en la bajada mía hay un montón de countries".

La panelista se refirió a la entrada al country donde vive y siguió: "Me abren la reja, paso y este auto que venía atrás mío, se me pone atrás como para entrar, cierran rápido las rejas, el tipo era un hombre, se queda, se va, hay como un boulevard donde vivo yo, yo entro y les digo (a los agentes de seguridad) '¿vieron, lo conocen, es vecino?'. Vuelve y mete las luces largas".