Sorpresa por el romance secreto de Rodrigo Lussich con una famosa actriz.

Rodrigo Lussich es uno de los conductores y periodistas más reconocidos de la televisión argentina. Desde hace varios años, está al frente de los ciclos de espectáculos más vistos de la pantalla chica. Sin embargo, poco se sabe sobre su vida personal. En 2021 se comprometió con Juan Pablo Kildoff.

Ahora, se supo que hace algunos años, el comunicador tuvo una relación amorosa con una reconocida actriz. Se trata de Eleonora Wexler quien dio detalles de su vínculo en diálogo con Bondi Live y dejó en claro que pese a que se trató de una relación breve, tiene lindos recuerdos.

"Hubo alguna cosilla ahí. Fue muy amoroso conmigo”, confesó cuando Ángel de Brito le preguntó sobre los rumores de un romance con Rodrigo Lussich. Luego, con una sonrisa pícarfa, sumó: “Me encantó. A mí me gustaba también y me caía bien. Fueron un par de encuentros... de charlas, de charlas”. Hace algún tiempo, Lussich también habló de Wexler y aseguró que le parecía “la mujer más linda de Argentina”. Actualmente, Eleonora se encuentra en pareja con el productor teatral Sebastián Blutrach.

Rodrigo Lussich no llegó y ya quiere "volar" a una figura de Intrusos: "No tiene nada que ver"

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares volverán a conducir Intrusos tras años de irse de ese programa para comenzar con el ciclo Socios del Espectáculo. Tras esta noticia, Lussich dio una entrevista en la que reveló a qué panelista actual del programa sacaría cuando le toque debutar.

Florencia de la V hizo un contundente descargo en su despedida de Intrusos, al revelar que no estuvo de acuerdo con la manera en que se manejaron desde el canal. Tras esa polémica, Rodrigo Lussich añadió más leña al fuego al contar a qué periodista quitaría del panel en el 2025: se trata de una reconocida comunicadora con décadas de trayectoria.

"Me parece que mutuamente no lo haríamos porque no creo que ella tampoco tenga ganas. (…) Me parece que Laura también tiene un estilo periodístico súper construido con el tiempo, que no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros", comentó Lussich en alusión a la periodista Laura Ubfal, en diálogo con Splendid AM990. Y agregó: "Yo quiero trabajar cómodo. Quiero trabajar con gente con la que me sienta a gusto y que se sienta a gusto conmigo. Nosotros vamos a proponer gente con la que hace muchos años que estamos trabajando como Paulita Varela, que viene conmigo de Confrontados en El Nueve hace 8 años y que laburamos juntos para Intrusos".

La palabra de Jorge Rial sobre el despido a Flor de la V

"Esta clarísimo, conozco el paño chicos. 20 años estuve en ese canal. Florencia representa todo lo que ellos, en ese canal no quieren. Una mujer trans, que tiene ideas de centroizquierda, progresista, no gusta eso", comentó el periodista que actualmente conduce el ciclo Argenzuela. Y sumó: "Sé cual es el trasfondo de esto, no es un hecho artístico, es preparar el terreno para el desembarco de una programación, y tienen todo el derecho del mundo".

Al mismo tiempo, Rial hizo una fuerte acusación hacia los directivos de América TV, en relación a los derechos del ciclo de espectáculos y farándula: "Lamento mucho lo que pasó, sobre todo a los 25 años de un programa que me tocó crear a mí, porque no lo creo a nadie más, no inventaron nada, el nombre era mío y me lo chorearon, pero todo bien. No somos amigos con Flor, pero la verdad que la manera de irse no es la mejor, enterarse por los medios no es la mejor. Una desprolijidad absoluta".