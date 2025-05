Un movilero vivió un imprevisto en una marcha con Javier Milei.

Los movileros de televisión suelen vivir situaciones drásticas por la gran exposición que tienen debido a su trabajo y muchas veces se vuelven virales por sus infortunios. Eso ocurrió recientemente con un notero de LN+ que se volvió tendencia en X (ex Twitter) después de que le robaran el celular en vivo durante la llegada de Milei al cierre de campaña de Manuel Adorni.

Ayer alrededor de las 19, el cronista Nicolás Edwin sufrió un robo en pleno amontonamiento de gente por el arribo del Presidente al acto llevado a cabo en el barrio porteño de Recoleta. "Me robaron el celular, me robaron el celular. No puedo creer que me robaron mi teléfono, no lo puedo creer. Mi herramienta de trabajo, lo sigo pagando", comenzó el periodista.

"Me lo sacaron del bolsillo, hay muchísima gente acá, es imposible. Imposible trabajar, se lo pasaron de una mano a la otra muy rápido. Para qué bajo con el celular yo también. Es imposible", cerró indignado el comunicador desde el tumulto de gente. En ese momento, la conductora Cristina Pérez se mostró indignada con la organización del evento y apuntó contra Javier Milei: "Le gusta entrar entre la multitud a los actos y eso, obviamente, asume un riesgo. A él le gusta entrar desde donde está el público, como diciendo 'yo vengo desde acá'".

Cristina Pérez, contra Milei

"Si yo critico al presidente ahora, ¿me va a insultar mañana?. Tengo derecho a expresar una crítica, no solo como periodista, sino también como ciudadana. Nunca pensé que un presidente que defiende la libertad, como la columna de sus valores, saliera a pelear o atacar al periodismo de la manera en la que a veces lo hace el presidente Milei", enfatizó Cristina Pérez.

La conductora de LN+ agregó: "No me parece justo que en medio de un debate donde todos valoramos la libertad, el presidente apele a los agravios, descalificaciones o insultos. Estamos preparados para que pueda criticar algunas de nuestras visiones o argumentarlas en contra, pero no podemos ni debemos validar ni las agresiones, ni los ataques, ni los insultos que descalifican un valor compartido que tenemos con el presidente que es el valor supremos de la libertad".

Javier Milei

El descargo de Paulino Rodrigues en LN+ tras el ataque Milei

"Yo expresé lo que creo es parte de un sentimiento de millones de argentinos de una comunidad altamente católica, que hubiera esperado del presidente que estuviese un poco antes y que comparta este ritual", comenzó el periodista. Y agregó: "Los hechos, que son sagrados, es que a este momento no llegó y siempre no dijimos que había incumplido una ley, ni que había incumplido un mandato o que había cometido un delito, estamos diciendo nada más que esto sin ningún tipo de animosidad. El presidente decidió estar solamente a lo que lo habían invitado y para lo que fue la comitiva argentina".