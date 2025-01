Se conoció qué figura de América TV será panelista de Intrusos con Pallares y Lussich: "Cerrado"

Maite Peñoñori contó cómo será el panel de Intrusos.

Rodrigo Lusich y Adrián Pallares arribarán en la pantalla de América TV a partir del próximo mes como conductores de Intrusos, tras la decisión del canal de correr a Flor de la V de ese lugar. En ese contexto, se conoció qué figura de la emisora será parte del panel de la nueva temporada del programa.

Los presentadores mencionados fueron las caras de Intrusos antes del arribo de Flor de la V en 2022 y, por ese motivo, se supone que el formato que llevarán adelante se parecerá al que realizaron en aquel momento: actualidad y espectáculos atravesados por el humor. Para esto, los periodistas y las autoridades de América TV también hicieron algunos cambios en el panel del programa: serán todas mujeres.

La periodista Maite Peñoñori dio a conocer qué figuras serán parte de Intrusos en su nueva temporada y reveló que los nombres son: Marcela Tauro, Paula Varela, Karina Iávicoli y Andrea Taboada. Ésta última es figura del canal desde hace años, ya que pasó por LAM, DDM y ahora arribará por primera vez en su carrera en el panel del clásico ciclo de espectáculos que fundó Jorge Rial en el 2000. Al mismo tiempo, Peñoñori reveló que su colega Pilar Smith fue tentada a ser parte del panel de Intrusos pero no habría llegado a un acuerdo con las autoridades de América TV por cuestiones económicas: tendría un cachet muy alto para el canal.

La palabra de Lussich sobre la posibilidad de que Laura Ubfal permanezca en Intrusos

"Me parece que mutuamente no lo haríamos porque no creo que ella tampoco tenga ganas. Me parece que Laura también tiene un estilo periodístico súper construido con el tiempo, que no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros", comentó Lussich en alusión a la periodista Laura Ubfal, en diálogo con Splendid AM990. Y agregó: "Yo quiero trabajar cómodo. Quiero trabajar con gente con la que me sienta a gusto y que se sienta a gusto conmigo. Nosotros vamos a proponer gente con la que hace muchos años que estamos trabajando como Paulita Varela, que viene conmigo de Confrontados en El Nueve hace 8 años y que laburamos juntos para Intrusos".

La dupla llegará a América TV en febrero.

La dura despedida de Flor de la V de Intrusos

Flor de la V soltó un fuerte descargo en Intrusos, en alusión a los cambios que habrá en la programación de América TV. "Quiero hablar un poco de lo que ha sucedido en los últimos días. Tiene que ver con mi salida de Intrusos. Quiero contar desde el principio para que puedan entender qué sucedió. El miércoles cuando salgo del programa me llega un mensaje de la periodista Andrea Bisso, que me dijo que estaba trascendiendo esta información: que yo dejo Intrusos y que vienen otras personas", comenzó.

"Fue difícil para mí. Lloré mucho desconsoladamente. No se manejaron de buena manera conmigo y con mis compañeros. Las cosas no se hacen de esta manera. Intrusos se convirtió en mi casa, América es mi familia", continuó la diva. Y siguió: "No tengo que aclarar quién soy. Los que me conocen saben el don de gente que soy. Soy una persona que trabaja, cumplidora, que no se queja, que no genera ningún tipo de molestia, siempre trato de unir y soy generosa con mis compañeros. Yo no soy periodista, intento ser una conductora".