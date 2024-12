Dos históricos conductores regresan a América TV: "Nuevamente"

Dos conductores volverán a la pantalla de América TV.

América TV es uno de los canales líderes de la televisión argentina y por ese motivo causó revuelo una reciente noticia en relación al cambio en el equipo de uno de sus programas insignia. Se supo que dos exconductores de Intrusos regresarán a la pantalla de la emisora, después de años en otra emisora de aire.

Los periodistas Tomás Dente y Santiago Llull fueron quienes revelaron que Flor de la V sería removida de Intrusos y al dar a conocer el motivo indicaron qué figuras ocuparán su lugar. "Creo que no es nada personal lo de Florencia, sino que la nueva cabeza de América ya tenía otra persona pensada para ese lugar. No es que Florencia no haya sabido desplegar su talento, el medio es así. También algunos de los panelistas quedarían desafectados, hay que ver cuáles", comenzaron su descargo.

"Adrián Pallares y Rodrigo Lussich desembarcarían nuevamente en Intrusos, con una propuesta que, tanto en términos económicos como de visibilidad en pantalla, habría superado la que tenían en Canal Trece", continuaron los periodista en El Impertinente. Esto explicaría el final de Socios del Espectáculo en El Trece, ciclo que los conductores tuvieron en los últimos años.

La despedida de Gonzalo Vázquez de Intrusos

"Hoy es mi último día acá en América y en Intrusos, que es mi familia, hace siete años que estoy acá, pero los ciclos se cumplen. Solo tengo palabras de agradecimiento para ustedes, para el canal y la producción, y para vos, Flor, que fuiste muy generosa conmigo. Realmente los quiero mucho y estoy convencido de que nada termina ni se pierde, sino que se transforma. Así que seguramente nos estemos viendo muy pronto", comentó el periodista en su descargo. Y cerró: "Gracias por haber confiado tanto en mí. Estas fueron mis últimas horas en el lugar que me dio la oportunidad de crecer y formarme. Acá dejo mucho. También me llevo un montón. Gran parte de lo que soy se lo debo a este sitio. A esta familia. Llegó el momento de despegar. De 'irse a vivir solo'. De poner un punto, quien sabe si a parte o seguido".

Flor de la V en Intrusos.

La despedida de Pallares y Lussich de Socios del Espectáculo

"Hola a todos. Es un día especial para nosotros, con muchas sensaciones encontradas pero ante todo desde el agradecimiento y la sinceridad. Queremos contarles que a fin de año termina @socioseltrece, un programa que a lo largo de tres años nos dio muchísimas satisfacciones. Nos encantó ser parte de El Trece y trabajar con un equipo impecable", escribieron ambos periodistas en sus historias de Instagram.

Horas más tarde, en diálogo con Pronto, Pallares agregó: "Lo que dijimos es lo único que vemos a decir. Gracias. Todo más que bien con El Trece". Luego, sumó una frase que generó expectativa:"Vienen cosas buenas". Hasta ese momento, se desconocía si el ciclo continuaría en otra pantalla o si los conductores inaugurarían un nuevo programa en el mismo canal del Grupo Clarín.