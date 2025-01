Quiénes no continúan en América TV en 2025.

América TV es la tercera fuerza de los canales más vistos de la televisión argentina en la competencia directa por el rating con Telefe y El Trece. De cara al comienzo del 2025, la gerencia de programación que estuvo a cargo de Marcelo Tinelli y ahora encabeza Juan Cruz Ávila, ya tiene confirmados cuáles son los periodistas y los programas que continúan y quiénes son los que pegarán el portazo.

Es común que en cada final de año, los canales de televisión se encarguen de definir sus programas y sus figuras. En 2024, En el caso de América TV, está lejos de los números de El Trece y Telefe, por lo que se ubicó en el tercer lugar del podio. Durante más de dos años, Marcelo Tinelli es quien desempeñó la labor de gerente artístico, pero a fines de octubre, Juan Cruz Ávila rescindió en LN+ para desembarcar en el canal del cubo y desató una ola de movimientos internos.

Acostumbrado a tener mayormente programas de actualidad y espectáculos como por ejemplo LAM, el más visto de todos, América TV ya cuenta con una serie de datos importantes. De acuerdo a la información a la que pudo acceder El Destape, el canal del cubo tiene confirmado cuáles son los programas que siguen y cuáles son los ciclos que no, así como también los conductores y periodistas que se podrán ver en la pantalla en 2025 y aquellos que no renovarán su contrato ya sea por decisión de la señal o propia.

Quiénes no siguen en América TV en 2025

Florencia Peña tras el final del Cantando 2024

Karina Mazzocco tras el levantamiento de A La Tarde

Flor de la V, quien será reemplazada en Intrusos por Lussich y Pallares

Marixa Balli, que no será más panelista de LAM

Sebastián "Pampito" Perelló del panel de Intrusos

Quiénes llegan a América TV en 2025

Sergio Lapegüe

Eduardo Feinmann

Antonio Laje

Esteban "El Pelado" Trebucq

Luis Novaresio

Pablo Rossi

Nicolás Wiñazki

Santiago Fioriti

El resto del staff de América TV entre conductores, panelistas y movileros continúan, dado que este reporte tiene que ver con quiénes siguen de los que arrancaron a trabajar en 2024 y quiénes son las caras nuevas en 2025.

Jorge Rial confirmó la razón por la que echaron a Flor de la V de Intrusos: "Es la verdad"

Flor de la V tuvo una salida difícil de Intrusos. Por decisión de América TV, la conductora se quedó sin su ciclo y el próximo año será reemplazada por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. En este sentido, fue Jorge Rial quien no tuvo ningún tipo de filtros y reveló la razón por la que las autoridades decidieron el cambio de timón.

“Esta clarísimo, conozco el paño chicos. 20 años estuve en ese canal. Yo lo sufrí cuando tomé la decisión de darle el lugar a Ni una menos, el 8 de marzo y el tema del aborto", aseguró Jorge Rial. Por otro lado, el conductor de Argenzuela dejó en claro que los motivos no fueron "artísticos".

Sin filtros, Jorge Rial expresó sobre la salida de Flor de la V: "Florencia representa todo lo que ellos, en ese canal no quieren. Una mujer trans, que tiene ideas de centroizquierda, progresista, no gusta eso. Sé cual es el trasfondo de esto, no es un hecho artístico, es preparar el terreno para el desembarco de una programación, y tienen todo el derecho del mundo".

“No somos amigos con Flor, pero la verdad que la manera de irse no es la mejor, enterarse por los medios no es la mejor. Una desprolijidad absoluta. Esas tres cositas que dijo al final fueron clave. Fue una despedida muy fría y con ideología", aseguró Jorge Rial, refiriéndose al discurso con el que Flor de la V se despidió de Intrusos.