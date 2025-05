Elecciones 2025 en CABA: qué documentos están habilitados para votar

Este domingo 18 de mayo los porteños votarán sus representantes para la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Las elecciones 2025 en CABA se realizarán mediante el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE).

Se trata de una elección de medio término en donde los ciudadanos de la capital podrán escoger a 30 representantes -la mitad de la composición actual del cuerpo legislativo- que ocuparán las bancas por un período de cuatro años, momento en el que se volverán a renovar. La fecha en que asumirán sus cargos una vez elegidos por el voto de sus representados será el 10 de diciembre del 2025.

Elecciones 2025 en CABA: ¿Qué documentos se permite usar para votar?

Para estas elecciones 2025 en Ciudad de Buenos Aires se podrá votar con el último documento que tenga el votante y que no sea una versión anterior al que figura en el padrón electoral.

De esta manera, se podrá usar el DNI tarjeta en formato físico que tenga la persona, así como también está permitido presentarse con DNI libreta verde o celeste. Además, podrá usarse libreta cívica o de enrolamiento, siempre y cuando no sea más vieja que el último que figura en el padrón, requisito fundamental e ineludible si se quiere ejercer el sufragio.

¿Cuáles son los documentos que no sirven para votar en las elecciones de CABA?

Es importante tener en cuenta que para estas elecciones 2025 en CABA no servirá presentar el DNI en formato digital, con lo cual no alcanzará con mostrarlo desde un celular o dispositivo móvil. En dicho caso, la persona no estará en condiciones de votar.

Tampoco será posible sufragar con la constancia de DNI en trámite, ni con la denuncia del DNI extraviado, ni con el pasaporte, así como tampoco quienes presenten un documento más viejo que el que aparece en el padrón.

¿Qué pasa si el DNI tiene la leyenda "no válido para votar"?

En el caso de que en el documento diga que no es válido para votar, las autoridades de mesa deberán de todas formas permitir que el ciudadano pueda ejercer su derecho al sufragio universal, secreto y obligatorio; siempre y cuando cumpla con los requisitos antes mencionados de que se presente en formato físico y sea la última versión de DNI en el padrón electoral.

La votación se hará con la Boleta Única Electrónica, que se realiza a través de una pantalla táctil y valida qué se votó con una boleta impresa.