"Para vos": La Sole le escribió un sentido mensaje a Jorge Rojas tras su mal momento en su festival

Soledad Pastorutti le dedicó unas tiernas palabras a Jorge Rojas.

Soledad Pastorutti y Jorge Rojas tuvieron varios encuentros artísticos a lo largo de sus carreras que evidenciaron la buena relación que hay entre ellos. De ese modo, en un reciente comentario de redes, la arequitense le dedicó a su colega unas sentidas palabras con motivo de su cumpleaños.

Rojas debió suspender su festival La Yapa con motivo de las fuertes tormentas que que avecinaban en el lugar, en Anisacate, Córdoba. En un video que posteó en sus redes sociales para contar cuán angustiado estaba por esa circunstancia, el cantante agradeció a sus fans por los mensajes que le enviaron con motivo de su cumpleaños, a pesar del infortunio que vivió por el show.

"Gracias por sus saludos! Lograron con su buena energía y todas esas cosas lindas que dicen alegrarme el día!!! Gracias por estar siempre bajo cualquier circunstancia, valoro cada cosa que hacen para encontrarnos, sé que a veces las cosas no salen como las planificamos, pero sepan que nuestra intención es siempre la mejor! Los abrazo de corazón", comentó Rojas en su video. En la sección de comentarios, La Sole le respondió: "Muchas felicidades Jorge!!! Los mejores deseos para vos siempre".

Las palabras de La Sole por los incendios en el sur argentino

"Hemos creado esta cuenta de Mercado Pago con el fin de recaudar pequeñas donaciones para ayudar con insumos y otros elementos que sean necesarios para ayudar a los animales afectados por el incendio en El Bolsón", se puede leer en un posteo que hizo La Sole en Instagram. Y continuó: "Lo recaudado se destinará a los médicos veterinarios, rescatistas y refugios. Quienes hacen un arduo trabajo para ayudar a los animales. Esta cuenta es solo para ayudar a los animales".

Soledad Pastorutti, en vivo.

Soledad y un fuerte descargo por la muerte de su abuela Valeria

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", soltó La Sole en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".

El pedido de La Sole a sus seguidores de redes sociales

Soledad está nominada a los Premios Lo Nuestro por su álbum Raíz, Nunca Me Fui, que sacó el año pasado junto a las cantantes Niña Pastori y Lila Downs. La categoría que integra a este material es Música Mexicana - Álbum del Año y, ya que se trata de una premiación con votos de a gente, la artista les pidió a sus fans que la ayuden.

"Ay, gente querida, estoy tan feliz con esta nominación a los Premios Lo Nuestro, con este proyecto que está sonando de fondo, con el proyecto Raíz, con Lila y Niña. Vótennos, les dejo acá el link para que el folklore siga estando bien en alto y con todo el corazón les digo gracias", soltó Pastorutti en una de sus recientes historias de Instagram, con una sonrisa de oreja a oreja por la noticia recibida.