Emoción en el folklore por lo que decidió contar Soledad Pastorutti: "Sigo pensando"

La Sole habló sobre cómo se prepara para sus shows en el Rex.

Soledad Pastorutti continúa con sus preparativos para las fechas que tiene programas en el teatro Gran Rex de Buenos Aires, el 5 y el 6 de abril. En ese contexto, la artista hace días les hizo un pedido a sus seguidores de Instagram en relación a qué canciones debería incluir en el repertorio y, en un reciente posteo, contó cómo vive ese proceso.

"Eligiendo canciones. ¿Qué cantamos? ¡Escucho sugerencias! 5 de abril, agotado! Nueva fecha el 6 de abril en el Teatro Gran Rex", escribió La Sole en el pie de foto de la publicación que hizo en sus redes sociales esta semana. En ese video, Pastorutti reveló que, entre las canciones que tiene en cuenta para tocar en sus conciertos, están Rosario de Santa Fe, Punta Cayastá y Por las Costas Entrerrianas.

De ese modo, en una de sus recientes historias de Instagram, La Sole compartió un video en el que escribió "Sigo pensando en canciones", mientras cantaba tracks de su carrera como Pa'l que se Va y Canten Para Papá, pertenecientes a sus primeros discos. Así, los fans de la artista pudieron saber que su ídola tocará canciones viajes en sus shows en al Gran Rex. Por su parte, los usuarios de Instagram le dejaron sugerencias en la publicación a la artista, para que incluya en el repertorio canciones como A mi Corrientes Porá, Carta a un Amigo, Canción de las Simples Cosas y Vivir es Hoy.

El emotivo descargo de Soledad en su show de Cosquín

"La felicidad no es algo que se alcanza y ya; es un trabajo, es todos los días. Es entender que hay que aceptarse primero para poder aceptar a otro. Es entender que cuanto más libres somos, más difícil es encontrar el odio. Es entender que somos nosotros los únicos protagonistas de esta historia por eso les pido que hagan publicidad para e amor y todas las cosas que nos hacen bien", sostuvo la cantante ante las miles de fans que tenía enfrente. Y cerró: "Hablen de cosas lindas, que de lo otro estamos hartos ya. Hay que querernos como somos y como queremos ser y dejar de hacerle el caldo gordo a quienes quieren que estemos divididos y peleados, porque es más fácil así".

La Sole y Los Nocheros.

El pedido de La Sole por los incendios en el sur argentino

"Hemos creado esta cuenta de Mercado Pago con el fin de recaudar pequeñas donaciones para ayudar con insumos y otros elementos que sean necesarios para ayudar a los animales afectados por el incendio en El Bolsón", escribió en un posteo que hizo La Sole en Instagram. Y continuó: "Lo recaudado se destinará a los médicos veterinarios, rescatistas y refugios. Quienes hacen un arduo trabajo para ayudar a los animales. Esta cuenta es solo para ayudar a los animales".

La angustia de La Sole por la muerte de su abuela Valeria

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", relató La Sole en una publicación de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".