La Inteligencia Artificial determinó quién será el participante eliminado de MasterChef Celebrity este jueves 18 de diciembre.

La nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity Argentina llega con una placa numerosa y mucha tensión acumulada. Entre Susana Roccasalvo, Ian Lucas, Emilia Attias, Andy Chango, Maxi López, Julia Calvo, Miguel Ángel Rodríguez y Cachete Sierra, todos saben que un mínimo error puede costarles la continuidad en el certamen.

Sin embargo, puertas adentro del programa y también entre los seguidores del reality, hay un nombre que aparece como el más comprometido de la noche según la Inteligencia Artificial de ChatGPT: Andy Chango. El músico y conductor arrastra varias semanas con devoluciones negativas del jurado, especialmente por fallas técnicas repetidas y decisiones arriesgadas que no terminaron de salir bien.

A diferencia de otros participantes que lograron una evolución clara, Andy Chango no consiguió consolidar una identidad culinaria firme y suele quedar expuesto cuando la prueba exige precisión. En más de una oportunidad, los chefs remarcaron problemas de cocción y falta de equilibrio en los platos, un combo peligroso en una instancia eliminatoria.

Detrás suyo, pero con algo más de margen, aparecen Susana Roccasalvo y Maxi López, ambos señalados por la irregularidad. En el otro extremo, Emilia Attias, Julia Calvo y Cachete Sierra llegan mejor posicionados por su desempeño reciente.

Quién tiene más chances de irse de MasterChef, según la IA

Con este panorama, Andy Chango es quien tiene hoy más chances de convertirse en el próximo eliminado de MasterChef Celebrity Argentina. Aun así, el reality ya demostró que una mala ejecución puntual puede cambiar cualquier pronóstico.

La gala promete tensión hasta el último segundo y una decisión del jurado que, gane quien gane, no pasará desapercibida entre los fanáticos del programa.