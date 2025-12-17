Israel avanza sobre los territorios palestinos ocupados: construirá 9.000 viviendas

Desde Peace Now advirtieron que “este es un plan destructivo que, si se implementa, impediría cualquier posibilidad de conectar Jerusalén Este con las áreas palestinas circundantes (Reuters).

Israel avanza con el plan para construir 9.000 nuevas viviendas en un asentamiento ilegal ubicado en el aeropuerto abandonado de Qalandiya, en Jerusalén Este ocupado. Esta iniciativa busca aislar territorios palestinos y dificultar la creación de un Estado palestino, según denunció una ong osraelí.

El proyecto, conocido como el barrio Atarot, se encuentra en la zona norte de Jerusalén Este y se asemeja al polémico plan E1. Según el grupo israelí Peace Now, el comité de planificación y construcción del distrito se reunirá este miércoles para aprobar el trazado de esta urbanización.

Este nuevo asentamiento se proyecta dentro de una zona urbana palestina densamente poblada que conecta Ramallah en Cisjordania con Kafr Aqab, pasando por el campamento de refugiados de Qalandiya, ar-Ram, Beit Hanina y Bir Nabala. La construcción de esta enclave israelí en medio de cientos de miles de palestinos apunta a bloquear el desarrollo y fragmentar el territorio palestino.

Desde Peace Now advirtieron que “este es un plan destructivo que, si se implementa, impediría cualquier posibilidad de conectar Jerusalén Este con las áreas palestinas circundantes y, en la práctica, evitaría la creación de un Estado palestino junto a Israel”.

La organización calificó además al gobierno de derecha liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu como responsable de aprovechar cada oportunidad para enterrar las esperanzas de paz y compromiso. “Especialmente ahora, cuando está claro para todos que las ideas de ‘gestionar el conflicto’ y ‘victoria decisiva’ han llevado a un desastre de seguridad para Israel, debemos actuar para resolver el conflicto”, manifestaron.

El avance de este plan data de principios de 2020, cuando el Ministerio de Vivienda israelí lo remitió al municipio de Jerusalén para su aprobación. A pesar de que se completó la preparación burocrática en pocos meses, el proyecto enfrentó objeciones de los ministerios de Medio Ambiente y Salud, y también tuvo oposición durante la presidencia de Barack Obama en Estados Unidos.

Para que el plan tenga efecto legal y avance hacia la etapa de licitación y construcción, deberá recibir aprobación gubernamental adicional. La mayor parte del área está designada como “tierra estatal” por las autoridades israelíes, lo que les permite evitar permisos de propietarios palestinos.

Aeropuerto abandonado donde se construiría el barrio Atanot.

Más colonias israelíes en la Cisjordania ocupada

Paralelamente, Israel acelera varios proyectos para construir asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados, además de impulsar la anexión del territorio cisjordano. Estas acciones se dan en medio del genocidio contra Gaza iniciado tras el ataque de Hamas en octubre de 2023.

El plan E1, que contempla miles de viviendas ilegales en Cisjordania, es respaldado por funcionarios israelíes a pesar de la condena internacional. La semana pasada, el gabinete de seguridad israelí aprobó formalizar 19 asentamientos ilegales en Cisjordania.

En paralelo, las fuerzas israelíes continúan con redadas en Cisjordania y apoyan ataques violentos de colonos contra tierras palestinas, mientras autorizan demoliciones de viviendas palestinas. El miércoles por la mañana comenzaron demoliciones en Biddu, al noroeste de Jerusalén Este, bajo el argumento de falta de permisos.

En la zona central de Cisjordania, colonos incendiaron vehículos palestinos y pintaron eslóganes racistas en la aldea de Ein Yabrud, Ramallah. Además, se produjeron arrestos durante operativos en distintas localidades, incluyendo Nablus.

Las autoridades locales señalaron que esta semana el ejército israelí planea demoler 25 viviendas en el campamento de refugiados Nur Shams, profundizando la crisis humanitaria en la región.