Compras navideñas sin impuestos: recomendados tecnológicos para el arbolito

En un contexto de precios elevados y fuerte presión impositiva sobre la electrónica, cada vez más consumidores buscan canales que permitan abaratar costos sin resignar garantía ni tiempos de entrega. En ese escenario, las plataformas de e-commerce puerta a puerta se posicionan como una opción concreta para quienes quieren resolver los regalos del arbolito con anticipación y previsibilidad.

Cómo funcionan las compras sin impuestos para Navidad

El sistema de compra puerta a puerta permite adquirir productos del exterior sin pagar impuestos nacionales, con envío directo al domicilio y en plazos acotados. En el caso de plataformas como PipeStore, del Grupo Novatech, la propuesta combina pago en pesos, financiación y garantía local, un punto clave frente a otras alternativas de importación.

Según informaron desde la empresa, los envíos se realizan en un plazo aproximado de 10 días, y el sistema está habilitado tanto para productos pequeños como para artículos de mayor porte, algo poco habitual dentro de este tipo de compras.

Regalos tecnológicos que se destacan para el arbolito

Entre los productos más buscados para estas fiestas aparecen dispositivos pensados para el estudio, el trabajo y el entretenimiento, con precios sensiblemente más bajos que en el circuito tradicional.

Una de las opciones más accesibles es la tablet ENOVA de 10 pulgadas, orientada a un uso general. Cuenta con Android, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento ampliable, conectividad 4G LTE y una batería de 5000 mAh. Su formato liviano y la posibilidad de usar chip propio la vuelven una alternativa práctica para chicos, estudiantes o adultos mayores.

En notebooks, hay dos perfiles bien diferenciados. Por un lado, la notebook ENOVA de 14 pulgadas con Intel Celeron, pensada para tareas cotidianas como estudio, documentos y videollamadas. Incluye Windows 11, SSD de 128 GB y un diseño compacto, ideal para quienes necesitan portabilidad.

Para un uso más exigente, se destaca la notebook ENOVA de 15,6 pulgadas con procesador AMD Ryzen 5, equipada con 8 GB de RAM, SSD de 240 GB y pantalla Full HD. Apunta a usuarios que requieren mayor rendimiento en multitarea, trabajo intensivo o consumo multimedia, y se ofrece con descuentos especiales por las fiestas.

Un arbolito más tecnológico y accesible

Las compras navideñas sin impuestos aparecen este año como una forma concreta de acceder a tecnología a menor costo, sin resignar seguridad ni soporte. Tablets y notebooks se consolidan como regalos útiles, durables y cada vez más presentes bajo el arbolito, especialmente en un contexto donde optimizar el presupuesto es clave.