Asesinan a futbolista del Barcelona de Ecuador en un atentado: club

El futbolista ecuatoriano Mario Pineida falleció el miércoles víctima de un atentado en la ciudad de Guayaquil, informó el club de fútbol local Barcelona Sporting Club.

El jugador habría sido interceptado por unos sicarios en los exteriores de un local de productos cárnicos en el norte de Guayaquil, según medios locales.

"Barcelona Sporting Club, informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra", dijo el club en redes sociales.

"Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista", agregó.

La Policía de Ecuador dijo que estaba investigando el hecho y no dio detalles del atentado.

Pineida fue convocado en varias ocasiones para formar parte de la selección de fútbol del país y jugó en el Fluminense de Brasil.

Con información de Reuters