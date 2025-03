El folklore no puede creer lo que se le escapó a El Chaqueño Palavecino en un video: "En el año '92".

El Chaqueño Palavecino fue protagonista de un emotivo momento con un fanático que lo fue a buscar a un show para recordarle una movilizante situación del pasado. La reacción del folklorista y la foto que quedó "para el recuerdo" del fan.

A través de su cuenta de Instagram, el Chaqueño Palavecino compartió un momento con Armando Barrios, un fanático que lo sorprendió con un recuerdo del pasado. "33 Años después nos volvimos a encontrar con este gran hombre; Armando Barrios, con el que nos sacamos una foto en el año 92, minutos previos de subir por primera vez al Escenario Payo Solá. Años después pudimos encontrarnos nuevamente, gracias por estos hermosos momentos que me sigue regalando la @serenatacafayate", anunció el folklorista.

En el video se puede ver cómo el Chaqueño Palavecino y su fan intercambian algunas palabras y el cantor bromea, soltando: "Te has hecho viejo". "Armando, no te has muerto vos ni yo", agrega, mientras le firma la fotografía de 1992. Como si fuera poco, el folklorista y Armando se sacaron una nueva fotografía para inmortalizar el encuentro.

Las fotos del Chaqueño Palavecino y su fan.

El folklore asombrado por la furiosa reacción del Chaqueño Palavecino y Kike Teruel

La polémica que desató el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto con sus dichos contra los géneros musicales del norte del país no se detiene y otros dos referentes del folklore salieron a cruzarlo. El excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri había afirmado que “el charanguito y la música del Norte no tienen nada que ver con Argentina”. Esas palabras no tardaron en generar fuertes reacciones, especialmente de parte de Kike Teruel y el Chaqueño Palavecino.

El histórico Chaqueño Palavecino, oriundo de Salta, se mostró muy molesto con la frase y calificó al legislador como “ignorante” y de ser un "panqueque", refiriéndose a su paso de peronismo a otros frentes políticos como Juntos por el Cambio. “Hablar de nuestra música, del charango, que diría Jaime Torres… Es triste todo lo que está diciendo”, agregó el cantante que lleva más de 40 años en el folklore.

“Que no se meta en nuestra parte, que no ofenda la parte de argentinidad y todo lo nuestro”, expresó el Chaqueño Palavecino para subrayar que la música del norte argentino es esencial de la identidad cultural de nuestro país. Y en la misma línea, Kike Teruel, exintegrante de Los Nocheros, también se mostró crítico hacia las declaraciones del dirigente que lidera el bloque Encuentro Republicano Federal en la Cámara baja.

“Le voy a ser muy claro con lo que pienso. Creo que el que no tiene nada que ver con Argentina es él. No nos interesa que nos pida perdón ni nada, sino que se ubique un poco en el mapa y que agarre un libro”, señaló Teruel, visibilizando su desacuerdo con las declaraciones de Pichetto y exigiendo respeto hacia la música tradicional del país. Más allá de las críticas de los cantores, Pichetto no volvió a hablar del sus polémicas declaraciones.