Trebucq apuntó contra Milei por los cortes de luz: "Lo veo tibio"

El periodista de La Nación Más Esteban Trebucq cuestionó el accionar del Gobierno nacional ante los cortes masivos de luz que sufren desde hace días usuarios de Edesur. "El Gobierno federal debería hablar de esto y tomar cartas en el asunto", expresó Trebucq.

Las declaraciones del periodista se dieron durante un móvil con vecinos que cortaban la esquina de Corrientes y Junín por los cortes de luz, en algunos casos desde el domingo. "Edesur es un desastre", opinó.

"Al Gobierno federal lo veo tibio con el tema. Lo veo muy contundente con otras cuestiones, celebro. Lo veo tibio acá", señaló Esteban Trebucq, y profundizó: "El Gobierno federal tiene que ir fuerte con este tema. Fuerte, hablar, resolver. Lo veo tibio".

Además, el conductor de La Nación Más criticó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). "Está medio al pedo el ENRE, me parece. Estaba medio al pedo con el gobierno anterior, ahora me parece que también", dijo y señaló: "Acá no hay cuestiones partidarias, políticas, nada. La gente está podrida de que no tiene luz".

Qué dijo Edesur sobre los cortes de luz

En la noche del jueves, Edesur publicó un comunicado en X sobre los cortes de luz masivos. "En una jornada con una sensación térmica de 47 grados y una demanda que alcanzó los 4395 MW en nuestra zona de concesión, cerca del récord de 4545 MW, el sistema de alta tensión operó correctamente", comenzó la empresa de electricidad, y siguió: "Informamos a los clientes que seguimos monitoreando permanentemente las redes de alta tensión, a través de inspecciones aéreas y terrestres, confirmando el correcto estado de mantenimiento, así como el buen funcionamiento del sistema de protecciones".

"Ante las altas temperaturas, reforzamos el número de cuadrillas que atiende las afectaciones de media y baja tensión. Llevamos adelante operativos especiales para la atención de nuestros clientes electrodependientes, como así también la movilización de grupos electrógenos de gran porte. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Nos mantenemos en contacto", agregó.