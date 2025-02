El Pelado Trebucq se dio vuelta ante Milei con una confesión a corazón abierto: "Lali"

Trebucq se confesó ante Lali Espósito y anunció lo peor para Milei.

Esteban "El Pelado" Trebucq le dio la espalda al presidente Javier Milei con una inesperada confesión que involucra a la actriz y cantante Lali Espósito. La revelación del periodista de LN+ que sorprendió a los simpatizantes de La Libertad Avanza (LLA), muchos de ellos televidentes de Trebucq.

La confesión de "El Pelado" Trebucq se dio en el marco de una charla con el periodista Federico Bonggiorno y el mediático Pepe Ochoa, cuando el periodista habló de los ataques de Milei a la cantante Lali Espósito -a quien ha hostigado en reiteradas oportunidades con apodos dañinos como "Lali Depósito" o "Ladri Depósito"- y señaló: "A mí me gusta la gente que se la juega. En este punto la banco a Lali Espósito. A mí la descalificación no me gustan. A mi el tema de 'Lali Depósito' no me gusta, es más yo cometí un error y le pedí disculpas".

Segundos después, Esteban Trebucq contextualizó la raíz de su falta y explicó: "Había sido noticia porque Lali había estado en el balcón en la marcha junto con María Becerra, eso había sido el sábado y yo lo entreviste el lunes, tenia re contra actualidad la pregunta. En vez de preguntarle por Lali Espósito, en una forma atolondrada dije 'Lali Depósito'".

El momento en que el "Pelado" Trebucq se arrepintió de haberle dicho "Lali Depósito" y "Ladri Depósito" a la cantante Lali Espósito.

Además, el periodista de LN+ aseguró que no tardó en mostrar su arrepentimiento y aseguró: "Ahí, le pedí disculpas a ella". Por el momento, la cantante Lali Espósito no emitió declaración alguna sobre los dichos de disculpas de Esteban "El Pelado" Trebucq.

Ángel de Brito dio la cara y blanqueó la noticia que impacta en LN+: "Trebucq"

Al aire de su programa #ÁngelResponde De Brito reveló una nueva incorporación al stream, que ampliará su cobertura de temas y sumará información política a las noticias del espectáculo y la farándula argentina: "El 24 debuta en la mañana de Bondi un programa llamado Tremenda mañana, conducido por El Pelado Trebucq". Tras dar la noticia, Ángel acogió a su nuevo compañero de trabajo con un "bienvenido Esteban querido".

El periodista Esteban Trebucq irá en un programa de 9 a 10.30, abriendo la mañana de Bondi con noticias. Lo acompañarán Carlos Strione y Sol Simunovic, quien también es su pareja. Por el momento, "El Pelado" Trebucq no se manifestó respecto de la noticia de su futuro en los medios más allá de LN+.

Por otro lado, Ángel de Brito anticipó más incorporaciones al stream Bondi, que dejó de tener entre sus figuras al conductor y periodista Beto Casella. En la actualidad, el programa tiene entre sus figuras a la panelista Yanina Latorre y la actriz Dalma Maradona.