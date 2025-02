"Muy horrible": Rodrigo Lussich se hartó y fulminó a Javier Milei por sus discursos de odio

Rodrigo Lussich habló sobre el discurso homofóbico de Javier Milei.

Rodrigo Lussich es uno de los conductores de programas de espectáculos más emblemáticos de la televisión actual y por eso sus recientes palabras sobre Javier Milei tuvieron repercusión. El periodista se pronunció sobre el discurso cargado de odio y estigmatización del Presidente de la Nación en su paso por el Foro de Davos 2025.

El conductor de Intrusos dio una entrevista a Tatiana Schapiro en Infobae y, entre otras cosas, fue consultado por los dichos del Presidente, quien relacionó a la comunidad homosexual con la pedofilia en un discurso de trascendencia mundial. Además, en dicho foro, Milei apuntó contra los feminismos y contra las identidades de género disidentes.

"No quiero disminuir, subestimar, ni ofender a nadie, pero que Milei diga que porque yo soy gay puedo ser pedófilo, me lo paso por el forro de los huevos. A mí no me cambia, ni dejo de ser quien soy, ni salgo ni entro en ningún clóset. No me entra en la cabeza, pero como mensaje para la sociedad es algo muy horrible", comentó tajante Lussich. Y siguió: "Me angustia mucho perder derechos ganados, que han sido consecuencia de mucha militancia de mucha gente muy comprometida".

El compañero histórico de Adrián Pallares cuestionó que se vuelvan a dar debates que ya estaban saldados a nivel social: "Más allá de los partidos políticos, del lado de la grieta donde estés, es como si discutiéramos el voto femenino. Ha costado muchísimo y me da mucha pena, me angustia mucho que eso pueda debatirse solo porque un partido ganó una elección. Y que ganó en un balotaje, no en primera vuelta. Ganó con todos los votos de toda la gente que no quería que vuelva el peronismo, porque hicieron una gestión muy mala. Entonces ganó quien ganó y eso no se discute. El que gana gobierna y el que pierde se la banca, acompaña, y espera a que le toque el próximo turno para salir a pelearla de vuelta. Sí me preocupa que quite derechos, o que encuentre la manera de quitar derechos".

Lussich y Pallares.

El peor y el mejor gobierno desde la vuelta a la democracia, para Lussich

"El peor fue el de Macri. Cerraron 25.000 pymes cuando Macri fue presidente. Fue un gobierno muy malo. Y el mejor el de Néstor Kirchner. Es mi postura, y saldrán a decirme: ‘¿Que te metés uruguayo? Andá a contar chimentos’, pero yo vivo hace 40 años en este país, y tengo una conciencia ideológica. La alternancia política de los últimos años a mí me parece positiva", comentó Lussich en diálogo con el mencionado medio. Y siguió: "Cuando Macri ganó las elecciones tuvo una oportunidad histórica, del famoso ‘no vuelvan más’, y gobernó mal. Se postuló a una reelección y no lo votaron. Después vino Alberto y fue horrible lo que hizo".