Escándalo cripto: una por una, todas las pruebas que apuntan a Milei en la estafa

El escándalo por la participación del presidente Javier Milei en la estafa de la criptomoneda $LIBRA no parece tener final: denuncias en la Justicia (acá y en Estados Unidos), pedidos de juicio político, caída de la imagen presidencial en las encuestas y, principalmente, un sinfín de evidencias que prueban que el mandatario no solo promocionó -o "difundió", como dice él- la estafa, sino que fue partícipe necesario en ella.

Aunque Milei lo niegue, son muchas las pruebas de que el Presidente conocía a los estafadores y era consciente del impacto que tendría su tuit, que provocó la suba abrupta del precio de $LIBRA ni bien fue lanzada y antes que el público en general supiera de ella. , previo a la caída a niveles ínfimos de la misma.

Una por una, las pruebas que apuntan a Milei

Su tuit, el primero sobre $LIBRA

En la entrevista que dio a TN, Milei dio una explicación de por qué publicó el tuit que poco tenía que ver con lo que realmente sucedió. "Mi fanatismo por la cuestión tecnológica, difundí... Difundí como cientos de cosas, cuando yo veo, tuiteó. Dije 'ah... apareció, vamos' porque esto ayuda a los emprendedores", aseguró el Presidente.

Lo que no dijo el libertario fue dónde lo vio, ya que su tuit fue el primero al respecto y salió solamente tres minutos del lanzamiento de la criptomoneda. Y no solo eso, sino que estuvo fijado en su perfil varias horas hasta que optó por eliminarlo, mucho después de que la cotización se derrumbara y miles de usuarios perdieran millones de dólares.

La eliminación del mensaje fue otro de los temas que lo dejaron expuesto, ya que en su cuenta de X escribió: "Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)". Sin embargo, cuando habló con Jonatan Viale dio otra explicación: "Yo veo cómo se genera una especie de comentarios negativos y lo que hice fue sacar el tuit. Como yo nunca borro los tuits, es una política mía, en ese contexto desde mi punto de vista como se estaba generando ruido, ante la duda, me corro, porque si hay dudas me tengo que correr y por eso quite el tuit, no es menor eso".

Hayden Davis, el lanzador de $LIBRA que esperaba "instrucciones" de Milei

Una vez que la estafa comenzó a estar en el centro de las noticias y de la conversación en las redes sociales, Hayden Davis, quien lanzó $LIBRA a través de su empresa Kelsen Ventures, dijo que esperaba "instrucciones" del gobierno de Javier Milei. “Hasta que no tenga respuesta de Javier Milei y su equipo (sobre los próximos pasos a seguir) no voy a entregar la plata. Por eso le di una ventana de 48 horas", afirmó Davis en una entrevista que brindó al youtuber experto en cripto Stephen Findeisen, conocido como Coffeezilla.

"Hay evidencia de que me reuní con él (Milei) varias veces", afirmó Davis en aquella entrevista. Hasta ese momento, solamente se conocía una foto de ellos juntos, difundida por el propio Milei el 30 de enero de este año. Sin embargo, el pasado miércoles 19 de febrero LN+ dio a conocer otra imagen de Davis junto al Presidente, que demuestra que los encuentros fueron reiterados.

El hermano de Hayden Davis aportó nueva información sobre la responsabilidad de Milei

En las últimas horas, se conoció una entrevista que dio hace unas semanas Gideon Davis, hermano de Hayden, en la que daba detalles sobre el acuerdo de con el jefe de Estado. En el podcast Unscripted Arena, Gideon Davis contó que el acuerdo con Milei contemplaba una "cooperativa de crédito" y "algo donde el banco y las criptomonedas se fusionan". "Está sellada y firmada por Javier Milei (la carta de intención), haremos un evento con él en dos semanas", reveló.

Curiosamente, la entrevista fue borrada de todas las plataformas durante el sábado. No obstante, algunos usuarios de X, como el programador y periodista Maximiliano Firtman, quien publicó la entrevista completa en su cuenta. "La borraron hoy de YouTube, Apple, Spotify y de la web del show. Menciona reuniones con el presidente y un supuesto contrato firmado para Argentina. Efecto Streisand, ¿lo conocen?", escribió Firtman.

Un mensaje de Alconada Mon, filtrado por Hayden Davis a libertarios

Cuando en teoría el Presidente había cortado el diálogo con Davis, un mensaje del periodista Hugo Alconada Mon al lanzador de $LIBRA confirmó que seguía en diálogo con el Gobierno.

En el mensaje, Alconada Mon le pedía una declaración en on o en off sobre las declaraciones de Milei en TN. Aquella captura de pantalla no solamente se viralizó, sino que sucedió a través de cuentas de X cercanas a Milei e, incluso, de una atribuida al asesor presidencial Santiago Caputo, quien no tiene una cuenta con su nombre. Eso probaría que Davis, al menos cuando Alconada Mon le escribió, seguía en contacto con Milei, incluso después de conocerse la metodología de la estafa.

Las denuncias de pedidos de coimas que complican a los dos Milei

Apenas explotó el escándalo, el empresario Charles Hoskinson, fundador de la plataforma blockchain Cardano, denunció que personas del entorno de Javier Milei le pidieron coimas para reunirse con el Presidente y que "pasen cosas mágicas". "Les dijimos que no podíamos hacer eso y sorpresivamente nos dejaron de hablar", agregó Hoskinson en el video que se viralizó durante el fin de semana pasado.

El fundador de Cardano denunció que el hecho ocurrió en Tech Forum, el foro que en octubre de 2024 reunió a referentes del universo de las criptomonedas y en el que Milei fue orador. Allí, el libertario habría hecho su primer contacto con Hayden Davis a través del hombre que hoy es sindicato como el nexo de estos vínculos, Mauricio Novelli.

El estrecho vínculo de Milei con el organizador de Tech Forum, el punto de partida de la estafa

Tech Forum, que se organizó en octubre y que tiene prevista una nueva edición para abril, fue el evento que podría marcarse como el inicio del vínculo entre Milei y Hayden Davis. El foro estuvo organizado por Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos personas del mundo cripto que se reunieron con el Presidente y con su hermana Karina en múltiples oportunidades, como demostró El Destape.

El vínculo entre Milei y Novelli data de años atrás, cuando el libertario promocionaba en sus redes sociales la "academia" de trading de Novelli, NW Professional Traders, donde también daba clases. "A Novelli lo conozco desde hace muchos años. En algún momento yo daba clases en su academia", confirmó Milei en la entrevista que dio a TN el lunes pasado. "Él fue el que armó esta reunión tecnológica. Parte de las reuniones tienen que ver con el armado de la fintech de octubre y estaba pensando armar otra en el mes de abril", agregó.