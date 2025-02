Los accesos a la Rosada y Olivos del hombre que conecta al Gobierno con la estafa cripto: 6 reuniones con Karina y 2 con Milei

El 19 de octubre de 2024, Javier Milei se reunió con Julián Peh, fundador de la empresa señalada como la responsable de la criptomoneda $LIBRA que el presidente promocionó y luego culminó todo en una estafa. La reunión fue en el Hotel Libertador y el nexo del encuentro fue Mauricio Novelli, un trader financiero que tiene una escuela de negocios donde Milei daba clases hasta poco antes de asumir la Presidencia. Con Milei en el poder, el trader Novelli ingresó al menos 7 veces a la Casa Rosada; 6 de las 7 reuniones que tuvo fueron con Karina Milei, a quien muchos señalan como la verdadera responsable de este papelón de su hermano. Solo una de las visitas fue al despacho presidencial y hay otro breve encuentro de Milei con Novelli en la quinta de Olivos.

Desde Kip Protocol, la empresa de Peh, salieron a despegarse del escándalo y publicaron un tuit que dice: “El lanzamiento del token y la creación de mercado estuvieron completamente a cargo de Kelsier Ventures, representada por Hayden Davis, los iniciadores del proyecto”. Hayden Davis participó de una de las reuniones de Novelli con Karina Milei en la Casa Rosada en julio de 2024 y volvió hace 2 semanas, el 30 de enero, para reunirse con el presidente Milei.

Sea esta estafa creación de Peh o de Davis (o de ambos), Novelli siempre figura en el medio. Participó de la reunión de Milei con Peh y de la reunión de Karina con Davis. Novelli tiene una relación con Milei de larga data. Cuando Milei era diputado pero trabajaba a la vez para Novelli y recomendaba su escuela de finanzas el periodista Manu Jove le preguntó qué impacto tendría que lo hiciera si llegaba a la presidencia. "Ya siendo presidente eso escalaría", contestó Novelli. Premonitorio.

El Destape se comunicó con Novelli para consultarle sobre su relación con los hermanos Milei y sus visitas a la Rosada y Olivos pero no tuvo respuesta.

Sólo uno de los ingresos del nexo de los Milei con esta estafa financiera figura en el registro de audiencias públicas. El resto fueron detectados por El Destape en las planillas de ingreso a la Casa Rosada y Olivos obtenidas por un pedido de acceso a la información pública.

Reuniones con El Jefe

Hay muchas versiones que indican que fue Karina la que llevó a su hermano Javier a meterse en este escándalo. Lo que hay en concreto es que Novelli, que fue el nexo de Milei y Karina con los apuntados como desarrolladores de esta estafa, se juntó al menos 6 veces con Karina en la Casa Rosada. También estuvo en el despacho presidencial y en la Quinta de Olivos con Milei. Todos los encuentros fueron previos a octubre del año pasado, cuando Milei se encontró con Peh, el creador de $LIBRA, con Novelli como nexo. Uno de los encuentros de Novelli con Karina incluyó a Hayden Davis, a quien Peh acusa de responsable del desfalco de $LIBRA.

Ninguna de las reuniones de Karina Milei con Novelli figuran en el registro oficial de audiencias. Todos fueron detectadas por El Destape en la planilla de accesos a la Casa Rosada. Son las siguientes:

1 – 8 de enero de 2024, en Casa Rosada con Karina

En los primeros días del gobierno de los hermanos Milei, Novelli ingresó a ver a Karina pocos minutos antes de las 15 hs.

Un dato curioso: al mismo momento entraron a la Casa Rosada 3 importantes representantes del FMI: Luis Cubeduu, Ashvin Ahuja y Ben Kelmanson. Según la planilla los directivos del FMI se reunieron con el entonces jefe de gabinete Nicolás Posse. Y más curioso es que, según las mismas planillas de ingreso, Novelli y los hombres del FMI se retiraron a exactamente a la misma hora, las 19.33hs. Debe ser una casualidad: en el FMI no son partidarios de las criptomonedas, algo que Milei tendría que haber pensado antes de promocionar una que era en realidad una estafa mientras reza para que el organismo le gire nuevos fondos.

2 – 5 de abril de 2024, en Casa Rosada con Karina

Karina recibió a Novelli, que fue acompañado por un tal Beek Uolderrier (así figura en la planilla), Ivan Canales Vandewijngaerden (director ejecutivo de Degussa Global Custodia y de ICV Advisors) y August Von Finck, heredero de una de las principales fortunas alemanas. Estuvieron casi 1 hora.

3 - 6 de junio de 2024, en Casa Rosada con Karina

Karina recibió de nuevo a Novelli el 6 de junio a las 12.20hs. Novelli fue acompañado por Sergio Morales. Minutos antes había ingresado a la Casa Rosada Santiago Caputo.

4 – 11 de junio de 2024, en Casa Rosada con Karina

El 11 de junio, 5 días después de la anterior reunión, Karina recibió otra vez a Novelli. Esta vez fue acompañado por Sergio Morales y por Manuel Terrones Godoy, un Youtuber que dejó la carrera de ingeniería para dedicarse al mundo gamer y es uno de los referentes de ese mundillo donde buscan ganar dinero con los videojuegos.

5 – 16 de julio de 2024, en Casa Rosada con Karina

Karina recibió a Novelli pasadas las 15. Estuvieron en la reunión el youtuber Terrones Godoy; Bartosz Lipinski, cofundador y CEO de Cube Group y que trabajó también en Solana, la plataforma de blockain sobre la que operó la estafa de LIBRA; y Hayden Mark Davis, ahora apuntado por Kit Protocol como el responsable de $LIBRA.

Davis volvió el 30 de enero de 2025 a la Casa Rosada. Lo contó el propio Milei, que publicó en sus redes la foto con Davis y escribió: “Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de Argentina una potencia tecnológica mundial”. El Destape pidió pero aún no tuvo respuesta oficial por la planilla de ingresos a Casa Rosada de enero de 2025, por lo que no puede confirmar si Novelli también estuvo ese día. No sería extraño.

6 - 1 de agosto de 2024, en Casa Rosada con Karina

Karina recibió de nuevo a Novelli. Esta vez figura solo, con un ingreso a las 19.59hs.

7 – 20 de septiembre de 2024, en Casa Rosada con Milei

Tras varias reuniones con Karina, el 20 de septiembre de 2024 Milei recibió a Novelli en su despacho presidencial. De hecho Novelli entró 2 veces ese día a la Casa Rosada. Una a las 10.54 y se retiró a las 11.51hs. Y luego volvió a las 14 y se fue a las 14.50hs.

Esta fecha de reuniones es la única que figura en el registro público de audiencias, donde sólo figura el encuentro de la mañana. La síntesis de la reunión dice que “se trataron temas relacionados al Tech Forum Argentina”, el evento que organizó Novelli un mes después y al que asistió Milei. Milei y Novelli compartieron la foto de este encuentro desde la cuenta de Tech Forum.

8 – 27 de septiembre de 2024, en Olivos con Milei

Milei recibió a Novelli una semana después en la Quinta de Olivos. Esta reunión, muy breve, tampoco figura en el registro público de audiencias. Apenas se fue Novelli el que visitó al presidente y se quedó un buen rato fue Daniel Parisini, alias Gordo Dan, jefe de las milicias digitales del presidente.

El Gordo Dan fue uno de los que se sumó a la promoción de esta estafa. Contestó el tuit de Milei y puso, en mayúsculas, “AHI METO TODO LO QUE TENGO”. No se sabe cómo le fue con la inversión pero borró el tuit una vez que se difundió este escándalo.

Tech Forum

Luego de todas estos encuentros en la Casa Rosada y en Olivos llegó el Tech Forum, el evento sobre “tecnologías disruptivas” que organizó Novelli en octubre del año pasado y que tiene una próxima convocatoria del 3 al 5 de abril próximos.

Milei fue el orador de cierre en la misma sala del Hotel Libertador donde festejó su triunfo electoral. Dio un discurso de 44 minutos. En ese marco fue que se reunió con Julián Peh, el CEO de Kit Protocol, la firma detrás de esta estafa virtual.

La reunión de Milei con Peh fue el 19 de octubre de 2024. La juntada, según el registro de audiencias oficial del Ministerio del Interior, fue en el Hotel Libertador. Es extraño: Milei ya era presidente pero eligió juntarse con Peh en el hotel que fue su morada entre que ganó las elecciones y se mudó a la quinta de Olivos. Y más extraño es que lo pusieran en el registro de audiencias público, que sólo contiene las que se producen en las oficinas públicas.

Del encuentro de Milei con Peh participaron también el vocero presidencial Manuel Adorni y Novelli. Según la información oficial: “Analizaron cómo la tecnología de IA descentralizada de KIP puede respaldar a Argentina”. “El presidente Milei expresó un fuerte apoyo a estas innovaciones e iniciativas, posicionando a KIP como un actor fundamental en la transformación tecnológica de Argentina. Este compromiso de alto nivel coloca a $KIP en el centro de atención como un actor clave de IA en Latinoamérica”, sostuvo Julian Peh tras el encuentro con Milei. Ya sabemos como terminó.

Premonición

El vínculo de Milei con Novelli data de hace años. Cuando era diputado y ya en carrera presidencial Milei tenía en la biografía de sus redes sociales una promoción de N&W Professional Traders, la empresa que fundó Novelli junto a Jeremías Walsh. La venden como un lugar para estudiar trading, es decir, la operación en el mundo financiero. Leonardo Cositorto decía que tenía una Universidad del Trading, algo similar. Entre los docentes de la escuela de Novelli estaban también Agustín Laje y José Luis Espert.

Milei daba clases y publicitaba la empresa de Novelli. Por entonces Milei era diputado y donaba su sueldo, por lo que vivía de otras actividades privadas. “Hola soy Javier Milei, el liberal libertario. Y este mensaje es para contarte que si querés invertir como lo hacen los profesionales te recomiendo que te capacites con los amigos de N&W Professional Traders”, dice el video que aún hoy está en la web de la empresa.

Un informe del periodista Manu Jove tiene una perla. Jove fue hasta las oficinas de N&W Professional Traders y entrevistó a Novelli. El trader contó: “Con Javier ya estamos hace 3 años trabajando y lo que hace es promocionar con el alcance que tiene lo que hacemos nosotros. Nosotros trabajamos hace mucho tiempo con él, antes de que hiciera política o fuera candidato a presidente, así que tenemos un acuerdo privado que funciona para ambos”.

“¿Te imaginás si llega a ser presidente que siga dando las clases?”, le preguntó Jove. “Ya siendo diputados también es un montón. Y también con la personalidad que es él a nivel mundial. Ya siendo presidente eso escalaría”, contestó Novelli. Fue premonitorio. Milei promocionó una estafa con una criptomoneda y desató un escándalo global, ya que $LIBRA se desplomó a los pocos minutos y quienes siguieron la recomendación presidencial perdieron todo lo que invirtieron. Y Novelli participó de las reuniones con los organizadores de la estafa.