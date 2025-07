Un actor de Floricienta y Casi Ángeles murió a los 68 años.

El espectáculo argentino está de luto por la muerte de un actor que participó en famosas novelas de Telefe y El Trece como Casi Ángeles y Floricienta. Esta repentina partida del artista de 68 años deja un vacío en el mundo de la actuación nacional y, de ese modo, desde la Asociación Argentina de Actores hicieron un sentido comunicado.

Se trata de Hugo Armoa, quien desarrolló durante décadas una fructífera carrera tanto en televisión como en teatro. El artista que fue parte de Floricienta y Casi Ángeles nació el 3 de diciembre de 1956 y estaba afiliado al sindicato de actores desde el año 1978: dedicó toda su vida adulta al arte de la ficción.

"En televisión y plataformas, participó en los ciclos Floricienta, Llámame Francisco (El Papa de la gente), Los exitosos Pells, Casi Ángeles, Herencia de amor, Mi amor, mi amor, Vidas robadas, B&B: Bella y Bestia, Amor mío, Alma pirata, La ley del amor, Los Roldán, entre otros", reza el comunicado de la mencionada entidad sobre el actor fallecido. Y sigue: "En teatro, formó parte de obras como En la nube, La mirada, Macbeth, Bernarda, el ahogo, Tertulia de cámara francesa, entre otras".

El actor de Floricienta y Casi Ángeles trabajó como coordinador del área Teatro en la Manzana de las Luces y también como coordinador general en la Manufactura Papelera de San Telmo. "Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos", cerraron desde la AAA.

