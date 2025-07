Una novela turca llega a la pantalla de Telefe este lunes.

Telefe suma a su programación de la tarde una novela turca, contenido que le funciona en materia de rating desde hace años en ese horario. Se trata de un nuevo drama típico de ese estilo de series, con lazos familiares y laborales complicados y un constante clima de tensión y pasión en la trama.

La Traición es el nombre de la nueva apuesta de Telefe que llega a la pantalla este lunes 14 de julio a las 17,30, luego del éxito de novelas turcas como Todo por mi Hija, A Cualquier Precio, Melissa y Pasión Prohibida. La ficción narra la historia de Güzide Yenersoy, una prestigiosa jueza de familia que parece tenerlo todo: un matrimonio estable y dos hijos que cumplen con todas las expectativas de éxito.

Esa aparente perfección en la trama de la novela turca de Telefe se quiebra cuando Güzide destapa secretos profundos y revelaciones perturbadoras que su esposo y sus hijos le habían ocultado. Con su mundo ideal hecho pedazos, Güzide se enfrenta a duras verdades y traiciones inesperadas. En medio de la tormenta, Güzide comienza un intenso proceso de redescubrimiento y fortaleza personal, luchando por recomponer su realidad y hallar su verdadera voz. La traición es un relato de coraje y superación.

El elenco de La Traición, la nueva novela turca de Telefe

La traición tiene un elenco integrado por actores reconocidos en Turquía. Vahide Perçin interpreta a Güzide Yenersoy y ya trabajó en títulos como El Sultán y Züleyha. Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy), Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy) y Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan) completan la historia.

La Traición.

Emoción en Telefe por un participante de La Voz Argentina

Valentino Rossi, un joven de 19 años de Tigre, se presentó en La Voz Argentina y cantó Dancing on my Own frente a los coaches. Apenas empezó la canción, Soledad Pastorutti fue la primera en girar su silla, seguida por Luck Ra, Miranda y Lali Espósito. Después de escucharlo, Lali comentó: “Es surrealista lo que canta el pibe”. Soledad también destacó su interpretación y le dijo: “Lo que hacés es maravilloso. Tenés un don y nos llegó de forma especial, genuina y tranquila”. Los cuatro jurados intentaron convencerlo de sumarse a sus equipos, pero Valentino eligió formar parte del equipo de Lali Espósito.