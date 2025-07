Polémica en La Voz Argentina por lo que los jurados hicieron con un participante: "Se quedó mal"

Polémica en La Voz Argentina por lo que los jurados hicieron con un participante.

Un participante de La Voz Argentina (Telefe) generó una fuerte polémica que traspasó la pantalla chica y se instaló en las redes sociales. La reacción de los jurados ante la voz de Facundo Oviedo y qué dijeron los televidentes sobre la audición que se hizo viral y dividió a muchos fanáticos del reality.

Todo empezó con la presentación de Facundo Oviedo, un joven oriundo del barrio de Almagro que cantó Can you feel the love tonight, de Elton John, y no logró conquistar a Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y el dúo Miranda! conformado por Ale Sergis y Juliana Gattas. El joven no pudo evitar la desilusión al terminar su perfomance y en el momento de la devolución fue Ale Sergis quien tomó la palabra para informarle por qué no lo eligieron para sus equipos.

"Tenés linda voz. Estuvo súper correcto, pero faltó esa chispa especial de personalidad que a veces buscamos como algo original y diferente. Es muy poquito tiempo el que te toca para demostrar algo y no significa que no lo tengas, pero no lo escuchamos esta vez. Nos hiciste pasar un hermoso momento musical", le explicó Ale Sergis a Facundo. "Ese es nuestro pensamiento, no tiene que ser la verdad absoluta", cerró el cantante que hace dupla con Juliana Gattas ante Facundo, quien abandonó el estudio sin emitir palabras.

Facundo Oviedo, el participante que abrió una grieta en La Voz Argentina.

En los segundos finales del segmento la cantante Lali Espósito moduló con los labios en un claro mensaje de interpretación de cómo terminó Facundo a nivel emocional: "Se quedó mal". Pero lejos de quedar todo ahí, cuando Telefe hizo el recorte de la audición y lo compartió en sus canales oficiales se armó un debate entre los televidentes, quienes bancaron al porteño y su voz, al punto de que exigieron que la producción le pueda dar una segunda oportunidad en un eventual repechaje. "No entiendo como NINGUNO se dio vuelta, no lo puedo creer canto preciosoooo", "se dan vuelta con cualquier gallo y con este pibe que canto hermoso no" y "como lo garcaron a este muchacho. Fue muy injusto", fueron algunos de los comentarios que calentaron las redes.

Facundo Oviedo podría tener una segunda oportunidad en La Voz Argentina

Según información extraída de La Pavada (Diario Crónica) "La Princesita" será jurado en El regreso, un spinoff de La Voz Argentina que le da una segunda oportunidad a los participantes eliminados en las instancias del juego. El medio reveló que la intérprete de Corazón mentiroso ya grabó tips que la anuncian como parte del jurado, pero aún no se sabe cuando saldrá al aire su participación.