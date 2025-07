No lo podía creer: así reaccionó un participante de La Voz Argentina 2025 que se cayó en vivo

La reacción de Brandon Rivero al caerse en pleno vivo.

La Voz Argentina es uno de los programas furor del momento en la vuelta de este formato a la pantalla de Telefe en 2025. En una de las últimas emisiones, ocurrió una situación que causó todo tipo de reacciones tanto entre los protagonistas del reality show como en los redes sociales: el participante Brandon Rivero sufrió una caída en pleno vivo y la reacción se volvió viral en el ambiente de la televisión.

El joven interpretó la canción La gloria eres tú de Luis Miguel y le sirvió para permanecer en el certamen: Luck Ra lo eligió en su equipo. Sin embargo, se desvió por un momento el foco de su performance musical por un episodio atípico: la inesperada caída que sufrió al pisar el escenario.

La edición 2025 de La Voz Argentina se estrenó el pasado lunes 23 de junio.

"Cuando él estaba entrando, se dio un terrible palo. No lo vimos porque estábamos de espaldas", reveló Lali después que Brandon haya dicho que se quedó con "bronca" por esta situación. "Me hice pelota, encima me caí en cámara lenta, no podía creerlo. Estoy muy contento, Luck Ra gracias. Estoy muy enojado porque practiqué mucho tiempo y salió todo...", expresó el joven, con una mezcla de alegría y frustración por esa entrada.

En última instancia, Brandon reaccionó en vivo a su caída, pero con el acompañamiento del jurado de La Voz Argentina 2025 conformado por Lali, Soledad Pastorutti, Juliana Gattas, Ale Sergi y Luck Ra. El momento terminó siendo anecdótico, ya que ahora se prepara para la siguiente etapa con artista cordobés como su coach.

La emoción de La Sole en La Voz Argentina 2025

“Soy consciente, los sueños hay que soñarlos, sentirlos y hay que vivirlos. Hoy yo estoy viviendo un sueño con ustedes. Indudablemente que las entrañas de uno en el foklore marcan muchísimo la vida y no me puedo olvidar”, expresó Gustavo Rosales, quien interpretó la zamba Como flor del campo. "Traigo ese recuerdo y así lo imaginé, de verte revolear el poncho la primera vez arriba de un escenario. Me emocioné tanto de verte, porque yo andaba ahí con mi banda por las calles del Cosquín, cantando callejeramente. Cuando escuché ese alarido, cuando revoleaste todo, estaba ahí", le dijo a "La Sole". "Mi corazón te elige, Soledad", cerró para hacer emocionar a la cantante de folklore.