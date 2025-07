Cris Morena rompió el silencio y habló de la vuelta de Casi Ángeles: "Regreso".

El universo Casi Ángeles volvió al centro de la escena después de que Gustavo Yankelevich deslizó en una entrevista en Uruguay la posibilidad de reunir al elenco original del programa que marcó a toda una generación entre 2007 y 2010. Sus palabras encendieron las redes y sembraron la ilusión de un regreso con nombres como Lali Espósito, Peter Lanzani, Nicolás Vázquez y Emilia Attias.

Pero la que no tardó en reaccionar fue Cris Morena, creadora y alma mater del fenómeno. En diálogo con Revista Gente, reconoció que no estaba al tanto de las declaraciones del productor y que, al igual que el público, se sorprendió. “No lo hablé con Gustavo. Siempre estaba en su cabeza que este regreso sucediera. Así que posiblemente sea así”, comentó, aunque también admitió las dificultades que implica reunir al elenco original: “Es difícil juntar a estos ángeles maravillosos… ya son más grandes. Unos angelazos”.

Días después, Yankelevich se retractó públicamente: “No es inminente, fue un deseo personal. Me disculpo con Lali, Peter y Emilia, no hablé con ellos. Ojalá podamos hacer algo grande en algún momento”.

Por qué Casi Ángeles tuvo tanto impacto en Argentina

Casi Ángeles fue una serie juvenil argentina creada por Cris Morena que se emitió entre 2007 y 2010 por Telefe. La historia seguía a un grupo de adolescentes huérfanos que vivían en una fundación dirigida por personajes siniestros, pero que, a medida que avanza la trama, descubren secretos sobre su pasado, se rebelan contra la opresión y luchan por un mundo mejor. Mezclaba aventura, romance, ciencia ficción y crítica social, y tenía un fuerte componente musical a través de la banda Teen Angels, que saltó del programa a los escenarios, convirtiéndose en un fenómeno de masas.

Protagonizada por Lali Espósito, Peter Lanzani, Nicolás Riera, Gastón Dalmau y Eugenia “la China” Suárez, luego reemplazada por Rocío Igarzábal, Casi Ángeles trascendió lo televisivo para convertirse en un movimiento cultural. Fue relevante porque hablaba de libertad, amor, justicia, ecología y espiritualidad en un lenguaje accesible para adolescentes, proponiendo una narrativa esperanzadora en tiempos de cambio. Su universo transmedia incluía giras, discos, libros y una comunidad online activa, anticipando la forma en que hoy se consumen las ficciones. Más que una novela, fue un fenómeno generacional que marcó profundamente a quienes crecieron con su mensaje de transformación y sueños colectivos.