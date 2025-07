Gustavo Yankelevich confirmó que vuelve Casi Ángeles.

Este miércoles, una nueva luz de esperanza se encendió entre los fanáticos y seguidores de la tira juvenil de Cris Morena, Casi Ángeles, cuando el productor televisivo y empresario, Gustavo Yankelevich, dio a entender que la vuelta de tira adolescente es inminente y con sus propios protagonistas.

En diálogo con Canal 4, el también exesposo de Cris Morena, aseguró que está en tratativas con los protagonistas de la ficción para hacer un regreso, aunque no especificó si será en la TV o en un escenario, tal como es el caso de los Erreway, de Rebelde Way. "Estamos hablando con Nico, no sé si se llegó a comentar cuando estuvo acá, pero los que faltan volver son los Teen Angels. Falta Casi Ángeles... Y estamos en eso", aseguró. Luego, sin dejar mucho lugar a la imaginación, añadió: "Estarían Nico, Emilia, Lali, Peter... En fin".

El top 5 de las mejores series de Cris Morena, según la Inteligencia Artificial

Rebelde Way: probablemente una de las más conocidas a nivel internacional, Rebelde Way revolucionó la televisión juvenil con su historia de amor, amistad y música.

Casi Ángeles: con una trama más fantasiosa y musical, Casi Ángeles logró cautivar a millones de adolescentes con sus personajes carismáticos y sus mensajes positivos.

Floricienta: una historia clásica de Cenicienta con un toque moderno, Floricienta se convirtió en un fenómeno televisivo gracias a su humor, canciones pegadizas y personajes entrañables.

Chiquititas: una de las primeras grandes creaciones de Cris Morena, Chiquititas conmovió a grandes y chicos con la historia de un grupo de niños que viven en un hogar.

Jugate Conmigo: un programa infantil pionero en su formato, Jugate Conmigo marcó a toda una generación con sus juegos, canciones y sketches.

Cuáles son las series menos conocidas de Cris Morena, según la IA