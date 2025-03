Lo dijo: Cris Morena confesó por qué los protagonistas de sus novelas son todos huérfanos.

Los huérfanos de Casi Ángeles, los chicos libres de Chiquititas y Margarita, son solo algunos de los personajes que se repiten en las novelas de Cris Morena, creando una constante en su narrativa: todos sus protagonistas suelen ser huérfanos o, cuando no lo son, viven alejados de sus padres, como en Rebelde Way o Aliados.

Con la curiosidad de entender qué motiva a Morena a crear estos relatos, Oriana Sabatini la entrevistó en Infobae y le consultó al respecto. "¿Por qué en todas tus historias hay personajes huérfanos o que no tienen a sus padres cerca? ¿Por qué creés que ese tema es tan presente en tus relatos?", preguntó la cantante.

Cris Morena, sincera como siempre, respondió: "No me doy cuenta de que es algo tan recurrente, pero creo que sufrí tanto en mi vida que siento la necesidad de salvar a los niños del sufrimiento. Me conmueve profundamente ver el dolor infantil, no puedo soportarlo."

Cuando Sabatini le consultó si recordaba la primera historia que quiso contar, Morena compartió con nostalgia: "Siempre fui una persona muy rebelde, y desde chica fui una lectora ávida, sobre todo de poesía. Creo que quien no lee poesía no puede componer. Se lo digo siempre a los chicos: la lectura es la clave, te abre al mundo."

Por último, recordó el origen de su carrera como compositora: "Empecé a escribir poesía con música. Fue una amiga, Silvana Di Lorenzo, quien me pidió mi cuaderno porque le faltaban dos canciones para su disco. Ahí empezó mi camino artístico. Esas dos canciones fueron un éxito, y desde entonces me dediqué a componer. Mi primer 'cuento' siempre tuvo el propósito de proteger la infancia".

Cuál es el verdadero nombre de Cris Morena: por qué la llaman así

Cris Morena es una figura reconocida en la industria del entretenimiento en Argentina y otros países de habla hispana. Desde sus inicios, cautivó con sus producciones para jóvenes y su capacidad para descubrir talentos, pero pocas personas conocen el verdadero nombre de la mujer detrás del nombre artístico que trascendió generaciones. Detrás de esta exitosa productora, compositora y empresaria, hay una historia de reinvención y autenticidad, que comenzó en sus primeros años de carrera y que ha marcado cada uno de sus proyectos.

Cris Morena, cuyo verdadero nombre es María Cristina de Giácomi, nació el 23 de agosto de 1956 en Buenos Aires. Proveniente de una familia de clase media, fue la tercera de cuatro hermanos y creció en un ambiente que le brindó una educación completa. Su madre, una socióloga, y su padre, ingeniero, fomentaron en ella la importancia de la disciplina y el compromiso con el trabajo, valores que luego aplicaría en su trayectoria en los medios.

El verdadero nombre de Cris Morena es María Cristina de Giácomi.

Aunque inicialmente María Cristina se inclinó por estudiar trabajo social, su camino académico se vio interrumpido debido a los cambios políticos y sociales que atravesaba Argentina en los años 70, época de la dictadura militar. Este contexto la llevó a explorar otras oportunidades, y fue en ese momento cuando descubrió su pasión por el arte y la actuación, área en la cual comenzaría su carrera y su evolución hacia lo que hoy conocemos como Cris Morena.