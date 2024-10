Se supo el motivo por el que Cris Morena nunca se corta el pelo.

Cris Morena, es sin dudas una figura icónica en el mundo del entretenimiento, no solo se destaca por su indiscutible talento y su capacidad para cautivar a una leal audiencia infantil y juvenil, sino también por su inconfundible estilo y su impresionante cabellera. A sus 68 años, la productora sigue luciendo ese brillante cabello rubio que la acompañó desde sus inicios como actriz y conductora en los años 80 y reveló el motivo por el que no se corta el pelo.

Recientemente, la productora de la novela "Margarita", que se emite en Telefe, habló por primera vez sobre su look juvenil y abordó la duda sobre si planea cortarse el pelo. En una charla con el periodista Nico Peralta para Pronto, Cris reflexionó: "Creo que estoy en el mejor momento de mi vida. Y lo digo en serio. Esto no lo había dicho antes, quizás sí cuando hacíamos 'Jugate conmigo', pero ahora me siento en una etapa de mucha plenitud".

Luego, agregó: "Es una plenitud profunda y reflexiva. No soy de salir mucho, nunca me verás en fiestas ni en estrenos, ya que eso me pone nerviosa. Tengo pocos amigos, pero son de verdad, como Guillermo Pendino de Telefe, que es uno de mis mejores amigos. Prefiero cuidar mi tiempo, mi energía y con quién me rodeo".

Por último, cuando Peralta le preguntó sobre su cabello, que siempre luce largo y saludable, Cris respondió: "Me ha crecido mucho últimamente. Estoy considerando cortarlo de nuevo, aunque no estoy segura de cuánto". A lo que Nico comentó: "Ese es tu sello. ¿Siempre lo vas a llevar así?". Con sinceridad, Cris dijo: "No lo sé. Por ahora sigue creciendo hermoso, ¡veremos en el futuro! Es todo mío y me encanta cómo lo tengo".

Florencia Bertotti está cerrando su gira musical en Buenos Aires con dos grandes shows en el Movistar Arena y el estadio UNO de La Plata. En estos conciertos, la artista no solo interpreta sus propias canciones, sino también muchos de los hits de la emblemática telenovela "Floricienta". Este tour la llevó a recorrer varios países, incluyendo Perú, México, Israel, Estados Unidos, Ecuador, y más.

A dos décadas del final de esta popular serie juvenil, Flor decidió culminar su gira en Argentina, lo que ha generado una oleada de emociones entre sus seguidores, quienes expresaron su alegría en redes sociales por revivir estos momentos tan especiales.

Entre las canciones que están sonando en su repertorio se encuentran clásicos como "Flores amarillas", "Mi vestido azul", "Un enorme dragón", y "Por qué". Cada vez que suena una de estas melodías, el público estalla en vítores y saltos, creando un ambiente electrizante.

Aunque no es obligatorio solicitar permiso a los compositores para interpretar sus obras, Flor se tomó el tiempo de contactar a Cris Morena antes de iniciar esta gira, y la creadora de "Floricienta" recibe una parte de lo recaudado en cada show.

En Argentina, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic) se encarga de proteger los derechos de los autores, asegurándose de que cada uno reciba lo que le corresponde. Este organismo recauda hasta el 12% de la facturación bruta de cada espectáculo. Según un informe de Maite Peñoñori para "La Nación", el costo promedio de las entradas para los shows de Flor Bertotti es de aproximadamente $40.000, con una venta de diez mil tickets por función.

En Buenos Aires, la recaudación por noche de Flor Bertotti asciende a unos 400 millones de pesos, de los cuales Sadaic retiene 48 millones, además de una parte significativa destinada a Cris Morena.

Al sumar todas las presentaciones que realizará en el Movistar Arena, es probable que la creadora de "Floricienta" termine ganando más que el total de la recaudación de uno de estos miniestadios, superando los 400 millones.