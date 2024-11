Zulma Faiad contó lo que nadie sabe que Cris Morena hizo en Floricienta: "Me castigó"

Zulma Faiad acusó duramente a Cris Morena por lo que vivió en Floricienta.

Cris Morena es una productora de televisión que ha cosechado grandes éxitos con sus tiras infantojuveniles durante décadas, en las que participaron artistas de renombre. Una de ellas fue Zulma Faiad, quien recientemente soltó una fuerte acusación a Morena en una entrevista, por lo que le hizo en Floricienta.

La tira en cuestión salió al aire durante los años 2004 y 2005, fue protagonizada por Flor Bertotti y es uno de los productos más recordados de la factoría de Cris Morena; de hecho, Bertotti agotó este año 12 funciones en el Movistar Arena con su show en el que interpreta canciones de Floricienta. Veinte años después, Faiad decidió revelar el motivo por el que su personaje desapareció de manera repentina.

"(Cris Morena) me castigó porque le pedí para ir a ver al médico, que me dio el diagnóstico de neumonitis y me dijo que no fuera a trabajar por tres días. Ella me dijo que no podía dármelos y yo no fui", comenzó su descargo la actriz, en diálogo con la TV Pública. Y cerró: "Cuando llegué, mató al personaje: lo hizo irse a vivir a Brasil. Me desilusionó porque para mí sigue siendo artísticamente una talentosa, pero humanamente yo la tenía, como la tienen todos, idealizada".

La palabra de Angie Balbiani tras no ser invitada al Cris Morena Day

"No, no estaba invitada. No me invitaron. Tampoco creo que me tuvieran que invitar. Sé que algunos pensaron que tenían que ser invitados, pero la verdad que yo no. Pobre Cris. Me parece que siempre le caen encima. No es nuestra mamá, o sea, ella estaba haciendo un producto", expresó sin filtros Balbiani sobre que no le invitaron al evento. "Yo aparte no cantaba, me parece que también se hizo mucho hincapié en Casi Ángeles, que fue el último gran éxito de Cris. Y también estaba Olga. Vos tenés que llenar los dos espacios: el de Olga y el de Cris. Digo, ¿se puede satisfacer a todos? No, no se puede”, manifestó la ahora periodista.

Flor Bertotti fue la protagonista de Floricienta.

Flor Bertotti, sobre su conflicto legal con Cris Morena

Cuando Bertotti produjo Niní, Morena le inició acciones legales por plagio con respecto a Floricienta. "No llegó a juicio, después obviamente los medios levantan que fuimos a juicio, que perdí; se solucionó antes. Nosotros estábamos armando el teatro, había un montón de gente trabajando, ya estábamos encaminados para eso", comenzó su descargo al respecto Flor Bertotti en diálogo con Dante Gebel. Y agregó: "La verdad es que fue un momento incómodo. Fue duro, fue feo, fue triste que se dieran las cosas así. Me parece que se podría haber evitado y no era para llevarlo a ese lugar. Pero bueno, son los intereses de cada uno".

"Con Cris volvimos a hablar cuando se cumplieron 15 años de Floricienta, que ella quería hacer unos eventos. Ahí tuvimos una conversación en la que limamos asperezas, pasado pisado, que estuvo bueno porque fue como dar vuelta la página", explicó la intérprete de canciones como Hay Un Cuento, Un Enorme Dragón, Mi Vestido Azul y Flores Amarillas.