Inditex reabrirá la marca Lefties en Francia para hacer frente a Shein

FOTO DE ARCHIVO: Clientes salen de una tienda Lefties, una marca de Inditex, en Málaga, España

Inditex, propietaria de Zara, planea expandir su marca de bajo costo Lefties a Francia, según informó el CEO del gigante de la moda a inversores el martes, como parte de su intento de atraer a más consumidores jóvenes y aumentar la competencia frente a Shein y otros competidores.

La apertura prevista marca el regreso de Lefties a Francia, donde se lanzó inicialmente en 2009 antes de cerrar sus dos tiendas francesas en 2012.

Fundada hace 25 años y bautizada así por sus inicios como un punto de venta de las sobras de Zara, Lefties posee tiendas en 18 países y ha crecido en un momento en que Inditex compite con minoristas exclusivamente en línea, como Shein, que venden a precios bajísimos.

En mayo, Lefties presentó un nuevo logotipo en mayúsculas en una publicación de Instagram junto con su eslogan "Lefties everywhere, on everyone". La marca está actualmente centrada en España y Portugal, pero el mes pasado el CEO de Inditex, Óscar García Maceiras, dijo que Inditex iba a probar Lefties en nuevos mercados.

Los vestidos de la marca tienen un precio de 9,90 euros (11,55 dólares) y los vaqueros de 12,99 euros, importes comparables a los de Shein y Primark, y ofrecen una alternativa más barata a Zara, que ha aumentado sus precios en los últimos años.

Inditex también está expandiendo sus otras marcas, dijo García Maceiras en la junta anual de accionistas del grupo el martes. Bershka está abriendo sus primeras tiendas en Dinamarca; Stradivarius en Austria; Oysho en Países Bajos; y Massimo Dutti en Brasil, mientras que la marca Zara Man se lanza en Estados Unidos con una tienda en Costa Mesa, Los Ángeles, dijo.

Las aperturas de tiendas, incluida Lefties en Francia, tendrán lugar este año y el próximo, dijo un portavoz de Inditex.

(1 dólar = 0,8568 euros)

Con información de Reuters