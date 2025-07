Google firma acuerdo de 3.000 millones de dólares en energía hidroeléctrica en EEUU

FILE PHOTO: Illustration shows new Google logo and miniature figures of people

Google se aseguró hasta 3 gigavatios de energía hidroeléctrica estadounidense en el mayor pacto corporativo de energía limpia para hidroelectricidad del mundo, informó la empresa el martes, en un momento en que las grandes tecnológicas persiguen la expansión de centros de datos que consumen mucha energía. El acuerdo entre Google y Brookfield Asset Management incluye acuerdos iniciales de compra de energía a 20 años, por un total de 3.000 millones de dólares, para la electricidad generada en dos instalaciones hidroeléctricas de Pensilvania. El gigante tecnológico también invertirá 25.000 millones de dólares en centros de datos de Pensilvania y estados vecinos en los próximos dos años, informó el medio Semafor el martes. La industria tecnológica está intensificando la búsqueda de grandes cantidades de electricidad limpia para alimentar los centros de datos necesarios para la inteligencia artificial y la computación en nube, que han llevado el consumo de energía en Estados Unidos a máximos históricos tras casi dos décadas de estancamiento. Se espera que Ruth Porat, presidenta y directora de inversiones de la matriz de Google, Alphabet, hable de la noticia en una cumbre sobre IA en Pittsburgh. Está previsto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asista al evento, en el que se espera que se anuncien inversiones en IA y energía por valor de 70.000 millones de dólares. "Esta colaboración con Brookfield es un importante paso adelante, que garantiza el suministro de energía limpia en la región de PJM donde operamos", dijo en un comunicado Amanda Peterson Corio, responsable de energía para centros de datos de Google. Aproximadamente en el último año, Google ha firmado varios acuerdos de compra de energía por primera vez en su clase, incluidos los de energía geotérmica libre de carbono y energía nuclear avanzada. La empresa también está trabajando con el mayor operador de la red eléctrica del país, PJM Interconnection, para utilizar la IA para acelerar el proceso de conexión de nuevos suministros de energía a la red. En el último acuerdo, Google dijo que firmó un acuerdo marco inicial con Brookfield, propietaria de Brookfield Renewable Partners, que desarrolla y explota centrales de energía renovable. (Editado en español por Ricardo Figueroa)