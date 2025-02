El comentario de Luis Majul sobre los "varones" que dejó sin palabras al Pelado Trebucq: "¿Está mal?"

El comentario de Luis Majul que dejó sin palabras al Pelado Trebucq: "Me gustan".

El periodista Luis Majul se hizo viral en redes sociales luego de un insólito intercambio con Esteban "Pelado" Trebucq en LN+. La declaración de Majul que no pasó desapercibida y se convirtió en el tema de conversación de muchos en Twitter.

La situación se dio en medio de un ida y vuelta entre Majul y Trebucq, cuando el "Pelado" le preguntó: "Luis, ¿a vos te gustan los hombres o las mujeres?". Sin dudarlo, Majul respondió: "Me gustan los varones". Sorprendido por la respuesta de Majul, Trebucq no ocultó su mirada de asombro y repreguntó: "¿Los varones?,¿te gustan los varones?".

Al darse cuenta de sus dichos, Majul trató de aclarar su respuesta y soltó: "Me gustan, me gustan... No, pero...". Con sorpresa, el "Pelado" Trebucq señaló: "A mí me gustan las mujeres, ¿está mal?". En ese momento, Majul arremetió: "No, te iba a decir… Me gustan, me gustan las mujeres, pero si quieren levantar este mes y me levantan a mí, no me molesta para nada".

El intercambio siguió con un comentario: "¿Te gustan los varones y las mujeres?", y Majul terminó aclarando: "Depende para qué... No, me gustan las mujeres". La charla rápidamente se viralizó en redes sociales, con todo tipo de interacciones y memes sobre el furcio de Majul al aire.

Novaresio comparó a Majul con Liza Minelli: "Cabaretero"

“El pase de periodistas de La Nación+ a A24 ha desatado todo un revuelo, tanto entre los que se van como entre los que se quedan. Majul no se quedó callado y habló del 'cabaret' en este contexto de cambios, refiriéndose al movimiento interno como si fuera un mercado de pases de fútbol", resumió Rodrigo Lussich en el programa de chimentos Socios del Espectáculo (El Trece).

En su habitual tono polémico, Majul expresó: “El cabaret de La Nación+, de los que desertan y de los que permanecen. Cada vez mejor, más coherente, con menos ruido y menos quilombo… Pero es lógico, porque los equipos dependen de las personalidades. A veces pasa: ruido, cabaret”.

El móvil de Socios del Espectáculo no perdió la oportunidad de consultar a Novaresio sobre las declaraciones de Majul. “¿Últimos días en La Nación?”, le preguntaron, a lo que el periodista respondió: “Sí, me quedan nueve programas”. Ante la mención de la palabra “cabaretero”, Novaresio fue contundente y, fiel a su estilo, se permitió el humor: “A mí me gusta el cabaret, lo confieso. Pero si hablamos de los cabarets de los años 20 en Berlín, con Marlene Dietrich, ahí sí me considero cabaretero. O incluso de Rosario, con Rita la Salvaje, que empezó desde abajo. Si ese es el cabaret, entonces soy cabaretero”.

Sin embargo, el momento más picante llegó cuando disparó directamente contra Majul: “Lo quiero mucho, pero es el Liza Minnelli del periodismo. No hay nadie más cabaretero que él. Luis, por favor, escandalizado por el show... ¡Sos Liza! Majul está haciendo cabaret, poniéndole pimienta al asunto, y ahora llega Cristina Pérez para sumarse al espectáculo”.

Novaresio incluso lanzó una imagen que provocó risas en el estudio: “Me lo imagino a Majul con una silla de cabaret, en ligas y un enterito negro, cantando ‘Welcome to cabaret’. Por favor, Majul, ¡dame un año de mi vida por ver eso!”. El periodista cerró la entrevista dejando frases para el recuerdo: “Majul es Liza Minnelli, no hay más vueltas”.