VIdeo: estrella de Hollywood se manifestó en contra de Javier Milei

Las declaraciones de Javier Milei en el foro de Davos causaron mucho revuelo e indignación lo cual llevó a que se realice una multitudinaria Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista en todo el país pero lo que sucedió no quedó sólo en el ámbito nacional sino que una estrella de Hollywood también salió al cruce del presidente.

Se trata de uno de los actores del momento, protagonista de varias de las producciones más populares de los últimos años y que pronto será una de las caras de otra importante franquicia.

"Buenos Aires, Argentina. Contra el fascismo. siempre", expresó el actor Pedro Pascal en una historia de Instagram acompañada de un video de la multitudinaria marcha que se llevó adelante este sábado en todo el país.

El chileno es una de las máximas estrellas de la actualidad en Hollywood. Saltó a la fama interpretando al carismático Oberyn Martell en la cuarta temporada de "Game of Thrones" y protagoniza dos de las series del momento, "The Last of Us", basada en el popular videojuego y "The Mandalorian", parte del universo Star Wars.

Además, Pedro Pascal viene de ser uno de los protagonistas de "Gladiador 2", así cómo del mediometraje de Pedro Almodóvar "Extraña Forma de Vida" y será el nuevo Reed Richards en la nueva adaptación de "Los 4 Fantásticos", que estará dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Fito Páez se pronunció en medio de la marcha antifascista de una forma muy "particular"

En medio de la primera Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBT, que se llevó a cabo en repudio a las declaraciones de Javier Milei, Fito Páez utilizó sus redes sociales para expresar su postura. El reconocido músico rosarino compartió en su cuenta de Twitter una imagen de Fabiana Cantilo, su ex pareja y una de las artistas más emblemáticas del rock argentino, vistiendo los colores del arcoíris, símbolo del colectivo LGBTIQ+.

Junto a la fotografía, Páez escribió una breve pero contundente frase: “¡Viva el amor!”. El mensaje rápidamente generó miles de interacciones, con usuarios que aplaudieron su gesto y destacaron su constante apoyo a la diversidad y la inclusión.

El cantante de El amor después del amor siempre fue un ferviente defensor de los derechos humanos y, en distintas ocasiones, manifestó su rechazo a discursos que atentan contra las libertades individuales. Su publicación, en un contexto de movilización y protesta, fue interpretada como un claro respaldo a la comunidad LGBT y un repudio a los dichos del presidente Milei, quien vinculó la homosexualidad con la pedofilia en el Foro Económico de Davos.