"El final": Fito Páez se largó a llorar en pleno show y expuso lo que la música no esperaba

Fito Páez fue protagonista de un episodio que conmovió de lleno al rock nacional.

Fito Páez es sin dudas uno de los máximos exponentes del rock nacional y en los últimas semanas, causó furor en sus fanáticos por la seguidilla de recitales que brindó en el Movistar Arena. En una de las funciones, el artista de 61 años no pudo contener las lágrimas y le habló a su gente con una serie de comentarios que impactaron de lleno en el ambiente de la música.

Los días 11, 12, 15 y 16 de noviembre, Fito Páez hizo vibrar a un Movistar Arena colmado de gente y se prepara para volver al lugar el 12 y 13 de diciembre con el objetivo de cerrar el 2024. Los explosivos shows generaron todo tipo de reacciones en el ambiente de la cultura y uno de los detalles que detectó la gente fue el poco diálogo que tuvo con la gente durante el espectáculo.

Sin embargo, en una de las funciones procedió a hablar con su público de una manera emotiva a tal punto de que no pudo contener la emoción y se conmovió hasta las lágrimas. "Me voy a concentrar, voy a hacer lo mejor que pueda para llegar hasta el final y ojalá eso nos abrace a todos juntos", expresó Fito.

Ni bien terminó de decir esa frase, hizo una señal de reverencia y se quedó en silencio mirando a su banda, ya que estaban tocando la parte final de una de sus canciones. Mientras tanto, dejó expuesta la emoción en su rostro y esta situación causó muchas reacciones en el ambiente. "Le dieron ganas de hablar. Que suerte los que fueron ese dia"; "Estaba llamativamente emocionado, casi quebrado por momentos. En Dejarlas Partir la emoción fue muy fuerte. Nunca lo vi así en 20 años. Amamos a Paez con la vida", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

La confesión de Fito Páez que le dolió al mundo del rock nacional: "Hay que decirlo"

Fito Páez es uno de los máximos exponentes del rock nacional en Argentina y continúa vigente en el mundo de la música con explosivos recitales y apariciones en eventos de distintas índoles. En este marco, el artista de 61 años se convirtió en tendencia por la cruda confesión realizada pocos días atrás acerca de uno de los momentos más complicados de su vida. "Momentos de dolor y de locura", expresó.

La historia del rock nacional tiene a decenas de referentes que marcaron un precedente en este rubro, como es el caso de Fito Páez, de quien se sabe que tuvo una historia de vida muy particular cuando era joven. En una charla brindada por el músico en el ciclo Aprendemos Juntos que otorga el Banco BBVA, lanzó un testimonio que conmovió a más de uno.

"En los momentos de dolor y de locura, de excesos y de peligro por los excesos que cometía, también un ángel protector o lo que coño sea o la puta suerte, me corrieron un centímetro del auto que me pasó a un milímetro en aquella borrachera no me acuerdo dónde", precisó Fito. El creador de 11 y 6 se refirió a uno de los momentos más complicados de su vida y continuó con su estremecedor relato.

"O también esa voz que colgando con una pata para afuera y otra para adentro en un balcón me dijo 'Fito, Fito, Fito, volvete'. Fue Fabi (Cantilo). Eso también es tener suerte", recordó sobre otra situación que había puesto en riesgo su vida. "Entonces entre la suerte, el amor y un poquito de voluntad también, hay que decirlo, se va con todo", concluyó.