Longobardi le pegó a Majul y denunció "aprietes" para bajar su programa

El periodista Marcelo Longobardi le pegó a su colega Luis Majul por dar a entender que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, estaba detrás de un plan para que las Fuerzas Armadas den un golpe de Estado contra Javier Milei. Y, en ese marco, denunció estar siendo "apretado" para bajar su programa de radio.

La sucesión de eventos comenzó cuando, el domingo por la noche, Majul se refirió a la pelea interna entre Milei y Villarruel durante su programa La Cornisa, en La Nación Más. Según relató, los resquemores dentro del binomio presidencial comenzaron antes de que asuma el actual Gobierno, debido a que Milei finalmente no cumplió con su promesa de permitirle a Villarruel controlar los ministerios de Defensa y de Seguridad.

Majul afirmó que el plan de la Vicepresidenta era aumentar el PBI en materia de defensa del 0,6% actual al 2%. "Milei cree que ahí estaba el huevo de la serpiente. El arma que le hubiera permitido a los militares contar con 12.000 millones de dólares por año, no solo para infraestructura sino también, dice el Gobierno, para sus sueños húmedos de regreso al poder", agregó el periodista de La Nación Más, dando a entender que, para Milei, Villarruel estaba detrás de un supuesto plan militar para dar un golpe de Estado.

Luego, este lunes, durante su programa en Radio Rivadavia, Longobardi arremetió directamente contra Majul, aunque sin nombrarlo. "Escuché a un periodista, de esos tan militantes, llegar a decir que Villarruel procuró aumentar el presupuesto de las Fuerzas Armadas para que tengan fondos para dar un golpe de Estado", dijo.

"El nivel de disparate que sale de las personas que hacen de voceros paraoficiales...", agregó Longobardi en referencia a Majul, y señaló: "Acá están los dos del tomate, tanto el presidente Milei como Victoria Villarruel. 'Roma no paga a traidores', le dijo el presidente a Villarruel desde Roma, en esta obsesión que le agarró al Presidente por creerse Julio César".

Apenas minutos después de haber dicho eso, el propio Longobardi denunció, en vivo en pleno aire, estar sufriendo "aprietes", pero se terminó autocensurando para no decir de quién exactamente provienen. "Es muy difícil hacer un programa de radio en estas condiciones, siendo que uno está siendo apretado por... Ay Dios mío, mejor me callo la boca", advirtió, sin aclarar si esos supuestos aprietes vienen del Gobierno o no.

El tenso cruce entre Longobardi y Jonatan Viale por los insultos de Milei

En noviembre pasado, Longobardi ya había protagonizado un tenso momento en Radio Rivadavia cuando, durante el pase, se cruzó con Jonatan Viale por los insultos de Milei a los periodistas."Sí, no me interesa mucho el asunto de Milei y Sergio Massa", respondió categórico Longobardi al hablar sobre el primer aniversario de la victoria del actual presidente. "Yo quiero saber por qué nadie habla de esto", agregó refiriéndose a los reiterados insultos y chicanas hacia los periodistas por parte de Milei. En ese momento, Viale quiso manejar la situación con un toque de gracia y el imitador Ariel Tarico comenzó a hablar como el líder de La Libertad Avanza, pero sin suerte.

"Me resulta inaceptable porque yo no estoy dispuesto a que me insulten todos los días. No lo pienso naturalizar", dijo. "A mi no me gusta, vos ya sabés lo que opino", respondió Viale, pero Longobardi lo apuró: "No, no sé lo que opinás. La verdad que no lo sé". "Bueno, no tengo muchas ganas de hacer chistes", se sinceró cuando Viale pidió que se escuche el audio del video que publicó Milei sobre el aniversario de su triunfo en las elecciones. Inmediatamente, Longobardi corto su transmisión y se retiró del aire de Radio Rivadavia.