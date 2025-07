Refused, la leyenda del hardcore, llega a la Argentina: fecha, lugar y entradas

Refused debutará en suelo argentino el próximo 1 de noviembre.

La espera ha terminado para miles de fanáticos del hardcore y el post-hardcore en Argentina. Tras años de anhelos y rumores, la banda sueca Refused, icónica por su sonido innovador y su potente mensaje, ha confirmado su primera visita a nuestro país para el próximo 1 de noviembre, fecha en la que subirá al escenario porteño de Groove. El anuncio, que ha generado un revuelo inmediato en redes sociales y foros de música, establece un hito para la escena local, trayendo a una de las agrupaciones más influyentes de las últimas décadas.

Refused, liderada por el carismático Dennis Lyxzén, aterriza en Buenos Aires -con producción de Noiseground- para presentar su aclamado álbum The Shape of Punk to Come, una obra que, a pesar de su lanzamiento en 1998, sigue siendo considerada una piedra angular y una inspiración para innumerables bandas a nivel global. Este disco no solo redefinió los límites del hardcore, sino que también fusionó elementos de jazz, electrónica y spoken word, creando un sonido distintivo que desafió las convenciones y elevó el género a nuevas alturas.

Refused en Argentina.

La banda, originaria de Umeå, Suecia, se disolvió en 1998 poco después del lanzamiento de The Shape of Punk to Come, dejando una huella imborrable y un legado de culto. Su reunión en 2012, tras años de especulación, fue recibida con euforia por parte de sus seguidores y desde entonces han continuado girando y creando nueva música, demostrando que su energía y relevancia están más vigentes que nunca.

La llegada de Refused a Argentina no es solo un concierto, es un evento histórico. Representa la oportunidad única de presenciar en vivo a una banda que no solo marcó una época, sino que continúa influyendo en la música contemporánea. Su potente puesta en escena, combinada con letras cargadas de crítica social y política, promete una experiencia inolvidable para todos los asistentes.

Entradas para el debut de Refused en Argentina: dónde y cuándo comprarlas

El próximo 1 de noviembre, Refused debutará en suelo porteño para alegría de los fanáticos del hardcore, el post hardcore y la música alternativa. La banda sueca se presentará en Groove (Av Santa Fe 4389, CABA) y las entradas pueden conseguirse a través de tuentrada, en el siguiente link.