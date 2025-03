Sturzenegger citó a una canción para justificar un decreto e hizo un papelón: "Gente como vos"

Una reconocida banda de rock dejó en ridículo a Sturzenegger

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado y uno de los principales artífices del ajuste brutal que realiza el gobierno de Javier Milei, Federico Sturzenegger, festejó en sus redes sociales las modificaciones en los derechos de autor gestionados por la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic) y usó la letra de una canción. Ademàs de cometer un error, sus autores le respondieron duramente.

Con el objetivo de defender al desregulación de los derechos de autor, el funcionario nacional hizo un largo posteo en X (antes Twitter) en el que entre otras cosas, afirmó: "Los Decretos 138/25 y 150/25, vienen a restituir plenamente esos derechos de propiedad al artista. El Decreto de Onganía les había arrebatado el manejo de esa propiedad obligando al artista a cobrar sus derechos a través de un intermediario puesto por el Estado. ".

Además, Federico Sturzenegger agregó: "Pelear contra la libertad de los artistas es una hipocresía ¿quizás oculta la necesidad de proteger una caja? Recordemos, ya que estamos en el rubro canciones, a Bersuit Vergarabat: No me digan, se mantienen con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden”.

Sin embargo, lo que el funcionario de Milei desconoce es que la canción "Señor Cobranza" es un cover que hace la Bersuit, pero el tema pertecene a la banda Las Manos de Filippi. Horas después. el grupose hizo eco de estas declaraciones y fulminó al ministro.

"Fede la letra esa que citas la hicimos nosotros y está dedicada a gente como vos, saludos", expresaron desde la banda en respuesta al posteo de Federico Sturzenegger. Señor Cobranza se estrenó en 1998 y la versión de La Bersuit se popularizó un poco antes del estallido de la crisis del 2001, cuando Sturzenegger eras secretario de Política Económica.

Impacto en el rock por el decreto celebrado por Federico Sturzenegger: "Mentiras y manipulación"

Esta no fue la primera reacción del mundo del rock ante el anuncio del ministro, ya que la semana pasada la guitarrista y cantante Barbi Recanati expresó: "No hay UNA oración de acá que sea cierta. No entiendo de tantas cosas como entiendo de esto. Y si todo lo que dice este señor sobre lo demás es con la misma malicia, mentiras y manipulación que en este posteo, estamos ante el gobierno más psicópata de la historia".

"¿Te imaginas a un músico después de un show yendo a reclamar sus regalías al dueño de un boliche o de un festival? Son malos pero más aún, tontos. No puedo creer la vara de estos argumentos. Todo todo lo que dice es mentira", agregó la ex líder de Utopians.

El cantante Richard Coleman también reaccionó ante el anuncio del gobierno y le cargó contra Federico Sturzenegger con dureza e insultos respondiendo directamente el post del ministro. "Reverendo hijo de puta. Mentirosos. Están engañando a la gente que no sabe ni tiene idea de la seguridad que significa para nosotros tener una organización que nos ayude a recaudar nuestros derechos de autor. Es imposible hacerlo personalmente. Les importa nada", estalló el músico conocido por sus colaboraciones con Skay Beilinson, Charly García y Soda Stereo.