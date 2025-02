Gaspar Benegas de los Fundamentalistas durísimo contra Javier Milei: "Lo único"

Gaspar Benegas salió al cruce de Javier Milei.

Una de las tantas características del gobierno de Javier Milei es el desfinanciamiento de la cultura y el ataque a los artistas, sobre todo a las mujeres y el cantante y guitarrista Gaspar Benegas, integrante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, se mostró muy duro con el presidente sobre este tema.

El músico, que forma parte de la banda del Indio Solari, puso el foco en las agresiones del mandatario libertario hacia las artistas que no están conformes con su gobierno durante una nota en Todo Pasa (Urbana Play). Además criticó la respuesta de la administración de Milei ante los incendios forestales en la Patagonia.

"El presidente (Javier Milei) lo único que dijo del incendio en la Patagonia fue pelearse con María Becerra. No soy presidente pero creo tendría que decir unas palabras para calmar al pueblo", expresó Gaspar Benegas. Valentina Cooke, cantante del grupo Escorpia y pareja de Benegas, perdió su casa de la infancia en el Bolsón debido a las incontrolables llamas.

Cabe recordar que la popular cantante semanas atrás cargó contra el mandatario por la ausencia del Estado ante lo que ocurrido hace semanas en El Bolsón y en ciudades aledañas: "No se ayuda solo con las palabras, hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación y, si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros".

Esto no cayó bien en Javier Milei quién a través de las redes le contestó a María Becerra: "Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego. Debe ser como Ladri Depósito que habla según quien le llena el bolsillo. Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento. CIAO!".

Lali Espósito rompió el silencio y le respondió con todo a Milei: "Es un delirante"

Lali Espósito fue nombrada una vez más por Javier Milei en los últimos días, en medio de los discursos de odio del mandatario, y la cantante no se calló nada al responderle. La intérprete de canciones como N5, Disciplina y Fanático fue consultada sobre el tema por el cornista del ciclo Puro Show de El Trece y ella fue tajante en su descargo.

La cantante María Becerra cuestionó la ausencia del Estado en la problemática de los incendios de la Patagonia, en medio de su show en la Fiesta Nacional de la Confluencia, y el mandatario le respondió con un meme en una de sus historias de Instagram, que daba a entender que la artista se iba con los bolsillos llenos del concierto. Después de que el Presidente cuestionara a la cantante por cobrar por su trabajo, Lali la respaldó públicamente.

En alusión a la imagen compartida por Milei en alusión a Becerra, Espósito denominó a esa actitud como "un delirio, un delirio. Es un delirante". Al mismo tiempo, la actriz argentina agregó: "María es una campeona. Cuando te pasa algo así, te limitás a estar tranquilo y a entender por qué el otro necesita decir esa barbaridad de vos cuando no es cierta".

"Es espantoso, está mal. Está muy mal que eso pase. Pero bueno, yo creo ser siempre respetuosa, es raro que me saquen a mí de mis casillas y mi madre me retaría si fuera una mina irrespetuosa", comentó Espósito sobre los agravios del libertario. "Yo sé quién soy, no me gusta estar en boca de un primer mandatario de esa manera, con falacias y cosas que son violentas de hecho. Pero bueno, es una época en la que se va contra eso, contra algunos discurso de odio".