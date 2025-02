Gaspar Benegas, de Los Fundamentalistas, criticó a Javier Milei por los incendios en la Patagonia: "Da bronca"

Gaspar Benegas criticó a Javier Milei por los incendios en la Patagonia.

Los incendios en la Patagonia continúan arrasando y generando preocupación en suelo argentino. En las últimas horas, muchos artistas se manifestaron en contra del accionar (o falta de accionar) del gobierno de Javier Milei y convocaron a la solidaridad de la gente para ayudar a las familias que perdieron sus casas, así como a algún ser querido, entre otras cosas. En ese sentido, el guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Gaspar Benegas, criticó sin filtros la inacción de la Casa Rosada.

“Da bronca que el Gobierno no mande ayuda”, expresó el músico del Indio Solari en diálogo con Diego Iglesias en Radio Con Vos, y adelantó: "Haré un festival para la reconstrucción". En esa línea, el artista reveló que con él se comunicaron Bizarrap y Rusherking para sumarse al show para recaudar fondos. Por otro lado, definió a la situación como un "sálvese quién pueda”. Por otro lado, Valentina Cooke, cantante del grupo Escorpia y pareja actual de Gaspar Benegas, comunicó que perdió su casa de la infancia debido a las incontrolables llamas.

María Becerra disparó contra Javier Milei tras los incendios en la Patagonia

María Becerra es una de las artistas con más llegada a la gente en la actualidad y en un reciente concierto aprovechó esa masividad para hablar sobre los incendios que ocurren en la Patagonia Argentina. La intérprete de canciones como Automático y Hasta los Dientes cuestionó al gobierno de Javier Milei por la ausencia del Estado ante lo que ocurre desde hace semanas en El Bolsón y en ciudades aledañas.

La artista aprovechó su presentación en la Fiesta Nacional de la Confluencia de Neuquén, evento que se encargó de cerrar con más de 400 mil personas como espectadoras de su show. "No se ayuda solo con las palabras, hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación y, si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros", comenzó su descargo la cantante sobre los incendios.

"Demostremos que Argentina es un pueblo solidario, que somos fuertes. Es lo que más importa en estos momentos y lo que hay que hacer, porque muchas familias perdieron sus casas, porque hay miles de hectáreas quemadas, porque hay gente que murió, porque hay animales que están muriendo, porque a nuestra Patagonia le están haciendo mucho daño", continuó Becerrra, quien al final de su discurso levantó una bandera con la frase "SOS Patagonia". Y cerró: "Sigamos ayudando y sigamos demostrando que Argentina es fuerte y es solidaria".

Incendios en el Bolsón: "Se perdieron más de 120 viviendas"

Las llamas siguen activas y los vientos y las altas temperaturas empeoran a cada hora la situación en la localidad de El Bolsón. En diálogo con El Destape Radio, Fabián García, titular de Defensa Civil bonaerense, contó que "es un incendio muy grande y muy difícil de trabajarlo". El funcionario está presente en el lugar desde hace una semana. "Se perdieron más de 120 viviendas", afirmó y pidió a la sociedad "no iniciar fuego de ninguna manera".

En las últimas horas, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) solicitó a la provincia de Buenos Aires que envíe refuerzos al sur. La respuesta de Axel Kicillof fue positiva y por ello envió otros 110 efectivos, 17 vehículos y equipamiento forestal y logístico para ayudar a combatir los incendios que se desarrollan en Aluminé, provincia de Neuquén. "Esto ya es una práctica recurrente de la provincia de Buenos Aires de la mano de Axel Kicillof", contó y detalló que también estuvieron en los incendios en Corrientes, en Chubut, en Mendoza y en Córdoba. Además, remarcó que "lo primero que hace el gobernador es llamar a los gobernadores que tienen problemas y ofrecerle colaboración".

Las consecuencias del incendio forestal que sufrieron los habitantes de Río Negro son profundas. "Perdieron todo, corrales, invernaderos, animales. Salvaron lo que pudieron, en minutos el fuego les consumió todo. Talleres completos perdidos, se quedaron sin herramientas, palas, motosierras, sierras. No les quedó nada", detalló una fuente a El Destape sobre la preocupante situación que atraviesa la gente que "vive de sus chacras".

En este marco, denuncian que "no hay agua en la zona" y que los propios vecinos hicieron un canal donde "tiran mangueras para cargar sus tanques". Además, confirmaron que no hay luz, ya que "se quemó todo el sistema eléctrico" y que el mismo "tardará muchísimo tiempo en recuperarse". A esta situación crítica, se le suma que "tampoco hay grupos electrógenos, muchos lo perdieron en el incendio" y aseguraron que el Estado, tanto a nivel nacional como provincial "no llevó nada" para los afectados por el fuego.