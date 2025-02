Este sábado, tras la audiencia de formulación de cargos, las seis personas que fueron detenidas por los incendios en El Bolsón quedaron en libertad por determinación del juez Ricardo Calcagno, a cargo del caso que investiga los hechos en la Patagonia. Según indicaron, no fueron aceptados los argumentos de la fiscalía -basados, principalmente, en testimonios de sospecha de cuatro personas, tres de una misma familia según fuentes locales-, conducida por Lozada y Arrien. Al no presentar otras pruebas, el magistrado dejó a los seis detenidos en libertad.

"El juez no aceptó los cargos contra las seis personas detenidas, consideró prematura la formulación de la fiscalía y los dejó en libertad", según pudo conocer El Destape. Y añadieron: "El magistrado dice que no hay elementos para nada y ordenó la inmediata libertad".

"El juez rechazó los cargos luego de escuchar el testimonio de las jóvenes y el joven detenidos. No hay pruebas suficientes para la acusación y ordenó la liberación. Las detenciones arbitrarias evidencian la gestión errática de la emergencia", apuntaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), este sábado en redes sociales.

Cabe destacar que, hasta el momento, quedó una única persona detenida en el marco de la investigación por pedido del Ministerio Público Fiscal: se trata de Nicolás Heredia, de 31 años, oriundo de Neuquén; quien aseguró que se encontraba en la zona de los incendios ayudando a combatir el fuego y colaborando con comida e insumos en la zona de Wharton. Fuentes judiciales aseguraron a este portal que los jueces basaron su decisión solamente en que "los testigos que lo vieron en actitud sospechosa se contradicen un poco entre si".

Según indicó el medio local Río Negro, el joven pidió declarar en las últimas horas y apuntó directamente contra las autoridades locales de la provincia; específicamente a trabajadores del intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano. "¿Quiere mi versión? Ese día, yo estaba llevando a los pibes de los pozones, que están en un camping arriba. Cuando bajé, tenía mi mochila llena de comida, sándwiches y frutas", comenzó. En ese momento, fue interceptado por dos personas que le preguntaron qué hacía allí. "Les dije que estaba esperando a los otros chicos de los pozones y ahí me dicen, 'no, subite a la camioneta que te llevamos para Wharton'. Me detuvieron y me tiraron una botella con nafta", denunció. Dicha botella es el único fundamento para dictarle la prisión preventiva durante un mes.

Noticia en desarrollo...